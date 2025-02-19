Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập báo cáo, kế hoạch kết quả công việc (kèm hình ảnh hàng tuần, tháng, báo cáo đột xuất theo yêu cầu

- Theo dõi quản lý công trình được phân công.

- Bóc tách khối lượng; lập bản vẽ triển khai thi công (Shopdrawing); hoàn công theo giai đoạn; Nhật ký thi công;

- Xác nhận khối lượng, hạng mục đã được nghiệm thu đạt tiêu chuẩn chất lượng; bảo vệ khối lượng Thanh quyết toán

- Tham gia lập, thẩm định/ thẩm duyệt biện pháp thi công, thiết kế kỹ thuật các công trình.

- Nghiên cứu thiết kế của các công trình được giao giám sát và theo dõi, phát hiện các sai sót. Tồn tại và đưa ra các phương án sửa đổi, bổ sung.

- Làm việc Với tư vấn giám sát, chủ đầu tư và các đơn vị khác giải quyết vướng mắc tại công trình.

- Quản lý đội thi công, nhà thầu phụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tại vị trí giám sát thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy. Ưu tiên người có chứng chỉ chỉ huy trưởng về Phòng cháy chữa cháy.

- Trình độ: Cao đẳng, Đại học.....Chuyên ngành: Đại học xây dựng, kiến trúc, thủy lợi. PCCC, bách khoa, điện, công nghiệp.

- Kiến thức: Quản lý thi công công trình; nắm vững các quy định về PCCC; tiêu chuẩn PCCC và các quy định liên quan; am hiểu tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư, thiết bị PCCC

- Thành thạo autocad. Đọc bản vẽ, shop, combine, hoàn công....

- Nhanh nhẹn, chủ động, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt, chịu được áp lực công việc; nhanh nhẹn, chủ động; ham học hỏi.

- Am hiểu Luật Phòng cháy chữa cháy

- Có thể đi công tác ngoại tỉnh...

- Ưu tiên gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận

- Chế độ khen thưởng xứng đáng, cơ hội thăng tiến cɑo

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

- Được đóng ƁHXH, ƁHYƬ ... theo quy định củɑ Luật lao động

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, lương thưởng theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin