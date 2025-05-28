Tuyển Nhân viên kỹ thuật Tập đoàn Eurowindow Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Eurowindow Twin Park, Gia Lâm, Gia Lâm, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nắm rõ công tác vận hành hệ thống kỹ thuật Tòa nhà/TTTM/Khách sạn

- Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống theo lịch định kỳ

- Chủ động kiểm tra, đưa ra các cảnh báo kịp thời đối với hệ thống kỹ thuật

- Xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống kỹ thuật

- Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo từ cấp trên

Địa chỉ:

Khu đô thị Eurowindow River Park, Đông Trù, Đông Anh, HN

Khu đô thị Eurowindow Twin Park, Gia Lâm, HN

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có chứng chỉ đào tạo nghề: Điện, điện lạnh, nước, cơ khí trở lên

- Có kinh nghiệm trong quản lý vận hành tốt thiểu 1 năm

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc

- Có khả năng giao tiếp khéo léo, xử lý tình huống

- Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Tại Tập đoàn Eurowindow Holding Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận

- Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm bắt buộc cho NLĐ;

- 12 ngày phép/năm

- Chế độ ốm đau, thai sản, hiếu hỉ, sinh nhật, tặng quà 8/3,20/10, 1/6, rằm trung thu...

- Chế độ thưởng các ngày lễ, tết

- Phụ cấp ăn ca & các phụ cấp khác theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Eurowindow Holding

