Tuyển Nhân viên kỹ thuật Tập đoàn Eurowindow Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tập đoàn Eurowindow Holding
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Tập đoàn Eurowindow Holding

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Tập đoàn Eurowindow Holding

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Eurowindow Twin Park, Gia Lâm, Gia Lâm, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nắm rõ công tác vận hành hệ thống kỹ thuật Tòa nhà/TTTM/Khách sạn
- Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống theo lịch định kỳ
- Chủ động kiểm tra, đưa ra các cảnh báo kịp thời đối với hệ thống kỹ thuật
- Xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống kỹ thuật
- Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo từ cấp trên
Địa chỉ:
Khu đô thị Eurowindow River Park, Đông Trù, Đông Anh, HN
Khu đô thị Eurowindow Twin Park, Gia Lâm, HN

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có chứng chỉ đào tạo nghề: Điện, điện lạnh, nước, cơ khí trở lên
- Có kinh nghiệm trong quản lý vận hành tốt thiểu 1 năm
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc
- Có khả năng giao tiếp khéo léo, xử lý tình huống
- Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Tại Tập đoàn Eurowindow Holding Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận
- Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm bắt buộc cho NLĐ;
- 12 ngày phép/năm
- Chế độ ốm đau, thai sản, hiếu hỉ, sinh nhật, tặng quà 8/3,20/10, 1/6, rằm trung thu...
- Chế độ thưởng các ngày lễ, tết
- Phụ cấp ăn ca & các phụ cấp khác theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Eurowindow Holding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn Eurowindow Holding

Tập đoàn Eurowindow Holding

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Eurowindow Office Bulding, Số 2 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

