Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng công trình Thành An làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa HH3 Sudico Mễ Trì - Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Đưa đón khách hàng của công ty

Lái xe theo chỉ đạo của ban giam đốc và công ty

Theo dõi, bảo dưỡng xe theo định kỳ, đảm bảo xe lúc nào cũng trong tình trạng hoạt động tốt, sạch sẽ, gọn gàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công văn phòng

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh năm 1985 - 1990

Có bằng lái xe hạng B2, C

Có kinh nghiệm lái xe từ 5 năm trở lên, thông thạo đường 1 số tỉnh chủ yếu miền Bắc. (Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình...)

Tính tình cẩn thận, thoải mái, hòa đồng, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.

Có thể tăng ca theo tính chất công việc.

Không hút thuốc

Tại Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng công trình Thành An Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 12.000.000đ – 14.000.000đ

Đóng bảo hiểm sau 2 tháng thử việc

Thưởng lễ Tết, du lịch hàng năm

Các điều kiện khác sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng công trình Thành An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin