Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng công trình Thành An làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng công trình Thành An
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Nhân viên lái xe

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng công trình Thành An

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa HH3 Sudico Mễ Trì

- Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Đưa đón khách hàng của công ty
Lái xe theo chỉ đạo của ban giam đốc và công ty
Theo dõi, bảo dưỡng xe theo định kỳ, đảm bảo xe lúc nào cũng trong tình trạng hoạt động tốt, sạch sẽ, gọn gàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công văn phòng

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh năm 1985 - 1990
Có bằng lái xe hạng B2, C
Có kinh nghiệm lái xe từ 5 năm trở lên, thông thạo đường 1 số tỉnh chủ yếu miền Bắc. (Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình...)
Tính tình cẩn thận, thoải mái, hòa đồng, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.
Có thể tăng ca theo tính chất công việc.
Không hút thuốc

Tại Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng công trình Thành An Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 12.000.000đ – 14.000.000đ
Đóng bảo hiểm sau 2 tháng thử việc
Thưởng lễ Tết, du lịch hàng năm
Các điều kiện khác sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng công trình Thành An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 13, Tòa Sudico HH3, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

