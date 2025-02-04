Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng công trình Thành An làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng công trình Thành An
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa HH3 Sudico Mễ Trì
- Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Đưa đón khách hàng của công ty
Lái xe theo chỉ đạo của ban giam đốc và công ty
Theo dõi, bảo dưỡng xe theo định kỳ, đảm bảo xe lúc nào cũng trong tình trạng hoạt động tốt, sạch sẽ, gọn gàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công văn phòng
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh năm 1985 - 1990
Có bằng lái xe hạng B2, C
Có kinh nghiệm lái xe từ 5 năm trở lên, thông thạo đường 1 số tỉnh chủ yếu miền Bắc. (Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình...)
Tính tình cẩn thận, thoải mái, hòa đồng, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.
Có thể tăng ca theo tính chất công việc.
Không hút thuốc
Có bằng lái xe hạng B2, C
Có kinh nghiệm lái xe từ 5 năm trở lên, thông thạo đường 1 số tỉnh chủ yếu miền Bắc. (Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình...)
Tính tình cẩn thận, thoải mái, hòa đồng, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.
Có thể tăng ca theo tính chất công việc.
Không hút thuốc
Tại Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng công trình Thành An Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương khởi điểm: 12.000.000đ – 14.000.000đ
Đóng bảo hiểm sau 2 tháng thử việc
Thưởng lễ Tết, du lịch hàng năm
Các điều kiện khác sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.....
Đóng bảo hiểm sau 2 tháng thử việc
Thưởng lễ Tết, du lịch hàng năm
Các điều kiện khác sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng công trình Thành An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI