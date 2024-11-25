Tuyển Lái xe văn phòng Công ty Cổ phần VPMILK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21A Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Lái xe văn phòng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Đưa đón CBNV trong quá trình thực hiện công việc và liên hệ công tác hàng ngày. Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu.

Bảo quản và giữ gìn xe tốt. Đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ.

Luôn kiểm tra xe nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các hư hỏng, bảo trì xe theo định kỳ, cập nhật đầy đủ vào sổ theo dõi thiết bị. Giữ mối quan hệ tốt với các đơn vị sửa chữa, bảo trì xe thường xuyên cho Công ty.

Thanh toán và bảo dưỡng xe định kỳ theo quy định.

Báo cáo trong thời gian sớm nhất mọi sự cố xảy ra trong quá trình lưu thông cho cấp trên hoặc Phòng HCNS, bao gồm : tai nạn giao thông, phạt do vi phạm luật, hư xe, tắc đường... để có biện pháp xử lý kịp thời và thích hợp.

Giữ gìn bí mật liên quan đến các nội dung công việc cán bộ hoặc nhân viên trao đổi trên xe, không bàn tán, tung tin, nói xấu xuyên tạc sự thật.

Không được tự ý đổi lịch khi chưa được sự chấp thuận của quản lý cấp trân

Báo cáo công việc cho P.HCNS. Chịu sự điều phối sắp xếp, công việc từ P.HCNS: có thể lái xe tải nhỏ khi có đề xuất (tấn xuất rất ít), Phối hợp thực hiện các công việc các khi được yêu cầu.

Luôn túc trực ở xe , sẵn sàng khi có lịch, không tự ý rời khỏi khu vực làm việc,

Thời gian làm viêc: 7h00-18h00 hàng ngày thứ 2 - Thứ 7 .

Thực hiện các công việc khác liên quan khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Tuổi: 25 -35

Bằng lái xe B2 trở lên

Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Có kinh nghiệm lái xe đi tỉnh, rành đường.

Ưu tiên ứng viên có thể lái được nhiều dòng xe BMW, Mec, ..

Kỹ năng mềm: Trung thực, chịu khó và nhanh nhẹn.

Các tố chất khác: cẩn thận, chi tiết, cởi mở, trách nhiệm, chịu được áp lực cao, trung thực, có tính kỷ luật và sẵn sàng làm việc theo sự điều động, phân công.

Tại Công ty Cổ phần VPMILK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Phụ cấp cơm trưa mỗi ngày

Chế độ BH tai nạn, BHXH, BHYT, BHTN

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Thưởng cuối năm hấp dẫn.

Tham gia đầy đủ BHXH

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, đồng nghiệp trẻ, vui vẻ, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VPMILK

