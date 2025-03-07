Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa OHIO 208 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Đón tiếp khách hàng và check thông tin khách hàng;
Thực hiện tiếp đón chu đáo, cẩn thận các khách hàng đến cơ sở thăm khám, thực hiện điều trị
Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý/Giám đốc cơ sở.
Thời gian làm việc: Part-Time ca sáng (08h - 13h30), nghỉ 1 ngày/tuần không vào Thứ 7, Chủ Nhật.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên là nữ, ngoại hình khá, giao tiếp tốt; mong muốn làm việc ở môi trường chuyên nghiệp, quy trình, quy chuẩn;
Ưu tiên ứng viên chuyên ca sáng (08h - 13h30)
Nhanh nhẹn, trung thực, tỉ mỉ và cẩn thận trong công việc;
Thành thạo tin học văn phòng và các thao tác trên phần mềm office;
Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO Thì Được Hưởng Những Gì
-Mức lương 25k/ giờ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
