Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa OHIO 208 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Đón tiếp khách hàng và check thông tin khách hàng;

Thực hiện tiếp đón chu đáo, cẩn thận các khách hàng đến cơ sở thăm khám, thực hiện điều trị

Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý/Giám đốc cơ sở.

Thời gian làm việc: Part-Time ca sáng (08h - 13h30), nghỉ 1 ngày/tuần không vào Thứ 7, Chủ Nhật.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên là nữ, ngoại hình khá, giao tiếp tốt; mong muốn làm việc ở môi trường chuyên nghiệp, quy trình, quy chuẩn;

Ưu tiên ứng viên chuyên ca sáng (08h - 13h30)

Nhanh nhẹn, trung thực, tỉ mỉ và cẩn thận trong công việc;

Thành thạo tin học văn phòng và các thao tác trên phần mềm office;

Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương 25k/ giờ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin