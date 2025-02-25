Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty cổ phần Vườn thời đại việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Giảng võ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Trực điện thoại.

Tiếp nhận thông báo của cư dân về các sự vụ liên quan tới dịch vụ an ninh, môi trường, kỹ thuật.

Tiếp nhận yêu cầu bảo hành/bảo trì bên trong căn hộ.

Tiếp nhận yêu cầu sử dụng dịch vụ gia tăng.

Tiếp nhận thư tín đến Sảnh dân, sắp xếp thư và chuyển giao cho các hộ dân/CĐT/BQL.

Quản lý và tổ chức thực hiện , xử lý văn bản: tiếp nhận, phân phối chuyển giao văn bản, tài liệu và theo dõi việc thực hiện;

Quản lý và phối hợp bộ phận Dịch vụ khách hàng để lưu trữ văn bản đến, đi, điều phối các bộ phận liên quan triển khai thực hiện công việc theo yêu cầu.

Chào hỏi, ghi chép và tra soát thông tin khách với chủ căn hộ, văn phòng hướng dẫn thang máy.

Tiếp đón và hướng dẫn khách đến liên hệ công tác.

Ghi chép vào sổ Tiếp nhận ý kiến của cư dân, khách hàng. Chuyển cho bộ phận DVKH, cùng phối hợp để triển khai công việc.

Tiếp nhận thông tin từ bộ phận an ninh để làm thẻ nhân sự nhà thầu thi công.

Theo dõi quản lý việc phát hành và thu hồi thẻ nhân sự nhà thầu thi công.

Phối hợp với an ninh kiểm tra và quản lý nhân sự nhà thầu thi công ra vào tòa nhà.

Lập biên bản xử lý vi phạm quy chế thi công

Theo sự phân công của BLĐ.BQL

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung cấp trở lên

2. Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và giải quyết tình huống;

3. Kinh nghiệm: dưới 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

4. Phẩm chất đạo đức: Trung thực, tỉ mỉ, nhiệt tình

5. Các yêu cầu khác: Thành thạo tin học văn phòng

Thời gian làm việc:

Dự án Giảng Võ, Đống Đa

ca hành chính: 8h-17h30 từ Thứ 2 - Thứ 7

Tại Công ty cổ phần Vườn thời đại việt nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ BHXH; chế độ BH sức khoẻ/tai nạn, BH thất nghiệp

- Được khám sức khoẻ hằng năm

- Được cấp phát đồng phục, trang thiết bị làm việc

- Nghỉ lễ Tết theo quy định của Công ty.

- Tăng lương, thưởng hàng năm theo quyết định của Công ty; thưởng lễ tết; lương tháng 13.

- Những chế độ khác theo Quy chế tài chính của Công ty và Luật hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vườn thời đại việt nam

