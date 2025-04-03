Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - TƯ VẤN - TỔ CHỨC BIỂU DIỄN KHÁNH THI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - TƯ VẤN - TỔ CHỨC BIỂU DIỄN KHÁNH THI
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - TƯ VẤN - TỔ CHỨC BIỂU DIỄN KHÁNH THI

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - TƯ VẤN - TỔ CHỨC BIỂU DIỄN KHÁNH THI

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 119 Hoàng Hoa Thám, phường 06, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Trực quầy lễ tân và đón tiếp, hướng dẫn khách hàng và học viên.
Tư vấn các khoá học phù hợp với khách hàng.
Các công việc khác do cấp trên trực tiếp giao.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưa nhìn.
Tuổi từ 18-25
Tốt nghiệp Từ Trung học trở lên
Biết tiếng Anh là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Có khả năng sử dụng tin học văn phòng ( Word, Excel ).
Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, năng động, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - TƯ VẤN - TỔ CHỨC BIỂU DIỄN KHÁNH THI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận, cộng hoa hồng tư vấn.
Được hưởng chế độ đãi ngộ theo quy định công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, nghệ thuật chăm sóc khách hàng.
Được hưởng mức giá ưu đãi khi tham gia các khoá học tại trung tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - TƯ VẤN - TỔ CHỨC BIỂU DIỄN KHÁNH THI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - TƯ VẤN - TỔ CHỨC BIỂU DIỄN KHÁNH THI

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - TƯ VẤN - TỔ CHỨC BIỂU DIỄN KHÁNH THI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 83 Nguyễn Công Hoan, phường 7, quận Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

