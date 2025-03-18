Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty cổ phần đầu tư và phát triển ADB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty cổ phần đầu tư và phát triển ADB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển ADB Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển ADB Việt Nam

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển ADB Việt Nam

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 28 Lưu Quang Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Kiểm tra toàn bộ quầy thu ngân: các máy móc, thiết bị, dụng cụ… đảm bảo làm việc tốt.
Kiểm tra số lượng biểu mẫu, giấy in hóa đơn thanh toán có đủ dùng trong ca làm việc không, chủ động bổ sung kịp thời.
Xem xét số lượng tiền mặt, chủ động đổi tiền để đáp ứng định ứng cho ca làm việc.
Ghi nhận thông tin order
Nhận liên order từ nhân viên phục vụ, thực hiện nhập thông tin vào phần mềm thu ngân.
Đảm bảo các thông tin được nhập đủ và chính xác để khi in hóa đơn thanh toán cho khách không xảy ra sai sót.
Nhận yêu cầu thanh toán từ nhân viên phục vụ, in hóa đơn tạm tính, thanh toán – kiểm tra tính chính xác và chuyển cho phục vụ kiểm tra lại trước khi mang ra cho khách.
Kiểm tra thông tin khách có voucher khuyến mãi, coupon giảm giá hay thẻ VIP, áp dụng trừ vào hóa đơn thanh toán của khách.
Khi khách thanh toán bằng tiền mặt: Nhận tiền thanh toán trực tiếp từ khách hoặc từ nhân viên phục vụ, kiểm đếm kỹ, kiểm tra tiền thật – giả, phân loại và cất vào ngăn kéo theo mệnh giá; trả lại tiền thừa – nếu có.
Hỗ trợ, xử lý các vấn đề phát sinh trong ca làm việc
Ghi nhận thông tin order nếu khách order trực tiếp tại quầy thu ngân.
Phối hợp với nhân viên phục vụ tách – ghép bàn, quan sát khách – đảm bảo tất cả khách đến dùng bữa tại nhà hàng phải thanh toán đầy đủ trước khi rời đi.
Phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh như: khách hủy món đã gọi, in sai hóa đơn…
Các công việc cuối ca
Thực hiện việc kiểm – đếm số tiền thu được trong ca phục vụ, đảm bảo khớp với số liệu ghi nhận trong phần mềm thu ngân và tiến hành bàn giao cho người nhận theo mẫu của nhà hàng cùng với bản in các báo cáo ca, giao dịch thẻ, …
thực hiện việc lập các báo cáo hàng ngày theo yêu cầu quản lý và quy định của nhà hàng.
Sắp xếp lại các loại giấy tờ, chứng từ, hóa đơn… cho gọn gàng.
Báo cáo đầy đủ trong Sổ thu chi
Các công việc khác
Sẵn sàng cung cấp thông tin về các chương trình ưu đãi, khuyến mãi cho thực khách.
Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên thu ngân mới khi được yêu cầu.
Tham gia đầy đủ các cuộc họp khi có yêu cầu.
Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo, bồi dưỡng khi được tạo điều kiện.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm Thu ngân
ưu tiên sử dụng máy pos, phần mềm bán hàng, chưa biết được đào tạo
Nhanh nhẹn, cẩn thận

Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển ADB Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

lương cứng 8-9tr + thưởng % Doanh số
phụ cấp ăn ca 2 bữa/ ngày
thưởng Lễ tết, đóng BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển ADB Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển ADB Việt Nam

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển ADB Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 2 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

