Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa Diamond Flower Tower, Hoàng Đạo Thúy,Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân

- Giới thiệu dịch vụ tiện ích. Thực hiện các thủ tục check in/check out cho khách.

- Kiểm tra, lưu giữ thông tin đến và đi của khách hàng. Hỗ trợ cung cấp các dịch vụ tiện ích kèm theo gói sản phẩm khách hàng sử dụng.

- Quản lý sắp xếp văn phòng, phòng chức năng cho khách hàng. Quản lý dịch vụ kinh doanh quầy bar

- Quản lý danh sách trang thiết bị, công cụ dụng cụ theo phân công. Thực hiện hồ sơ thanh toán các chi phí dịch vụ tiện ích văn phòng (điện, nước, dịch vụ tòa nhà, vé xe, ...)

- Thực hiện quy trình và hồ sơ mua sắm/sửa chữa cơ sở vật chất mới

- Chào hỏi, giao tiếp với khách hàng, Tiếp nhận thông tin khách hàng và bàn giao thông tin chính xác tới các bộ phận liên quan

- Tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng: Thông tin, khiếu nại, các dịch vụ đi kèm. Ghi nhận, tiếp thu các phàn nàn, hiểu lầm của khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Có trình độ từ Cao đẳng trở lên;

- Ngoại hình khá, chiều cao: nữ 1m60, nam 1m70 trở lên.

- Độ tuổi từ: 20 tuổi trở lên

- Có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực lễ tân Tòa nhà, khách sạn và dịch vụ khách hàng

- Tiếng Anh giao tiếp khá (Toeic 600 hoặc Ietls 5.0 trở lên)

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Kỹ năng giao tiếp tốt

- Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

- Có năng lực bao quát tốt mọi vấn đề.

- Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt

Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

• Service charge (sau thử việc) hàng tháng, Tham gia BHXH khi ký Hợp đồng lao động chính thức

• Thưởng tháng lương 13, nhân viên xuất sắc năm và thưởng các ngày Lễ, tết

• Tham gia Teambuilding và các sự kiện nội bộ.

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, lộ trình thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP

