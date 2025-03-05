Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN QUANG VIỆT HOA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

1.Xác nhận thủ tục nhận phòng và trả phòng của khách.

2.Dịch vụ tiếp đãi tại quầy lễ tân và các công việc xử lý hóa đơn.

3.Dịch vụ tư vấn các hạng mục của khách sạn.

4.Hỗ trợ xử lý các ý kiến đóng góp của khách hàng và giải quyết kịp thời các vấn đề của khách hàng.

5.Hỗ trợ xử lý các công việc đặt phòng.

6.Làm các dạng báo cáo khác nhau của khách sạn.

7.Các công việc của tổ lễ tân.

8.Các hạng mục được giao phó bởi chủ quản.

9.Hỗ trợ các công việc khác của trung tâm dịch vụ.