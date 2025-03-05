Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN QUANG VIỆT HOA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN QUANG VIỆT HOA
- Bình Dương: Số 68 lê duẩn, thành phố mới bình dương, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận
1.Xác nhận thủ tục nhận phòng và trả phòng của khách.
2.Dịch vụ tiếp đãi tại quầy lễ tân và các công việc xử lý hóa đơn.
3.Dịch vụ tư vấn các hạng mục của khách sạn.
4.Hỗ trợ xử lý các ý kiến đóng góp của khách hàng và giải quyết kịp thời các vấn đề của khách hàng.
5.Hỗ trợ xử lý các công việc đặt phòng.
6.Làm các dạng báo cáo khác nhau của khách sạn.
7.Các công việc của tổ lễ tân.
8.Các hạng mục được giao phó bởi chủ quản.
9.Hỗ trợ các công việc khác của trung tâm dịch vụ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Trình độ trung cấp
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN QUANG VIỆT HOA Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Đánh giá thưởng
Nghỉ lễ, phép năm theo quy định pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN QUANG VIỆT HOA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
