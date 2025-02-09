Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt

Nhân viên Lễ tân

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Khu du lịch giáo dục trải nghiệm Chavi Garden

- 999 Quốc lộ N2, Ấp 4, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Bến Lức, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp đón và phục vụ khách hàng
Xử lý các tình huống phát sinh
Tư vấn dịch vụ và sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng tin học văn phòng
Có ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt
Có tinh thần trách nhiệm, yêu thích công việc lễ tân
Ứng viên có thể làm việc các ngày Lễ - Tết trong năm

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh
Cơ hội thăng tiến cao
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ công ty
Lương tháng 13
Du lịch hàng năm
Có hỗ trợ chỗ ở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ: 999 Quốc lộ N2, Ấp 4, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

