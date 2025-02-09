Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Khu du lịch giáo dục trải nghiệm Chavi Garden - 999 Quốc lộ N2, Ấp 4, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Bến Lức, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp đón và phục vụ khách hàng

Xử lý các tình huống phát sinh

Tư vấn dịch vụ và sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng tin học văn phòng

Có ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt

Có tinh thần trách nhiệm, yêu thích công việc lễ tân

Ứng viên có thể làm việc các ngày Lễ - Tết trong năm

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh

Cơ hội thăng tiến cao

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ công ty

Lương tháng 13

Du lịch hàng năm

Có hỗ trợ chỗ ở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin