Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Khu du lịch giáo dục trải nghiệm Chavi Garden
- 999 Quốc lộ N2, Ấp 4, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Bến Lức, Huyện Bến Lức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp đón và phục vụ khách hàng
Xử lý các tình huống phát sinh
Tư vấn dịch vụ và sản phẩm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng tin học văn phòng
Có ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt
Có tinh thần trách nhiệm, yêu thích công việc lễ tân
Ứng viên có thể làm việc các ngày Lễ - Tết trong năm
Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh
Cơ hội thăng tiến cao
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ công ty
Lương tháng 13
Du lịch hàng năm
Có hỗ trợ chỗ ở
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
