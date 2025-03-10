Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ Phần Công Nghệ TXG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Thạch Bàn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Triển khai các chiến dịch Facebook Ads, Google Ads.

Báo cáo, phân tích, đánh giá hiệu quả quảng cáo và đưa ra các thay đổi phù hợp.

Bám sát mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận theo từng giai đoạn

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường đại học chính quy

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm;

Thành thạo các công cụ marketing digital như Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads.

Nhanh nhẹn, tư duy xử lý vấn đề tốt, có khả năng làm việc nhóm tốt

Tiếng Anh tốt là 1 lợi thế;

Có trách nhiệm cao trong công việc, hòa đồng với tập thể, chịu áp lực tốt.

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ TXG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12-15 triệu/tháng (tùy theo năng lực) + thưởng kết quả kinh doanh;

Phụ cấp ăn trưa, ăn nhẹ hàng tháng;

Đóng BHXH theo quy định;

Được đào tạo nâng cao trình độ và trang bị công cụ làm việc;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hòa đồng thân thiện;

Du lịch 1-2 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ TXG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin