Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ Phần Công Nghệ TXG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ TXG
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Thạch Bàn,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Triển khai các chiến dịch Facebook Ads, Google Ads.
Báo cáo, phân tích, đánh giá hiệu quả quảng cáo và đưa ra các thay đổi phù hợp.
Bám sát mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận theo từng giai đoạn
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường đại học chính quy
Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm;
Thành thạo các công cụ marketing digital như Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads.
Nhanh nhẹn, tư duy xử lý vấn đề tốt, có khả năng làm việc nhóm tốt
Tiếng Anh tốt là 1 lợi thế;
Có trách nhiệm cao trong công việc, hòa đồng với tập thể, chịu áp lực tốt.
Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ TXG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 12-15 triệu/tháng (tùy theo năng lực) + thưởng kết quả kinh doanh;
Phụ cấp ăn trưa, ăn nhẹ hàng tháng;
Đóng BHXH theo quy định;
Được đào tạo nâng cao trình độ và trang bị công cụ làm việc;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hòa đồng thân thiện;
Du lịch 1-2 lần/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ TXG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
