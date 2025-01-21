Tuyển Nhân viên Marketing Trung Tâm Anh Ngữ SMEPace làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 4 Dã Tượng, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Lập Kế Hoạch và Triển Khai Chiến Lược Digital Marketing:

Phân tích thị trường và đối thủ để đưa ra chiến lược triển khai phù hợp với mục tiêu phát triển trung tâm.

Xây dựng kế hoạch nội dung và các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng digital (website, Google Ads, Facebook Ads, YouTube, TikTok...).

Quản Lý và Phát Triển Mạng Xã Hội:

Xây dựng và quản lý nội dung trên các kênh social media (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, v.v.).

Tạo và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trả phí (Facebook Ads, Google Ads...) để gia tăng sự hiện diện thương hiệu và thu lead

Tối Ưu Hóa Website và SEO:

Tối ưu hóa trang web của trung tâm để đảm bảo các yếu tố SEO cơ bản, giúp tăng thứ hạng tìm kiếm trên Google.

Phân tích và cải thiện trải nghiệm người dùng trên website để tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi (conversion rate).

Quản Lý Email Marketing:

Xây dựng và quản lý các chiến dịch email marketing để duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ và thu hút học viên mới.

Theo dõi hiệu quả của các chiến dịch email qua các chỉ số như tỷ lệ mở, tỷ lệ nhấp và tỷ lệ chuyển đổi.

Phân Tích Dữ Liệu và Báo Cáo:

Sử dụng các công cụ phân tích (Google Analytics, Facebook Insights, v.v.) để theo dõi và phân tích hiệu quả các chiến dịch marketing.

Đưa ra các báo cáo chi tiết về kết quả chiến dịch và đề xuất cải tiến dựa trên số liệu thực tế.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học các ngành Marketing, Truyền thông, Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan

Bằng cấp:

Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục hoặc trung tâm tiếng Anh.

Kinh nghiệm:

Kiến thức:

Thành thạo các công cụ quảng cáo trực tuyến (Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, v.v.).

Kinh nghiệm với SEO, SEM và tối ưu hóa website.

Am hiểu về các công cụ phân tích số liệu (Google Analytics, Facebook Insights, v.v.).

Kiến thức về content marketing và xây dựng chiến lược nội dung.

Kỹ năng:

Kỹ năng viết và sáng tạo nội dung.

Kỹ năng làm hình ảnh cơ bản

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Khả năng làm việc dưới áp lực và đạt được mục tiêu công việc.

Tại Trung Tâm Anh Ngữ SMEPace Thì Được Hưởng Những Gì

Lương:Từ 12,000,000-16,000,000

Chếđộ BHXH, BHYT, BHTN,nghỉlễ,tết,phép..theoquyđịnh

Cáchoạtđộng team building,hoạtđộngnộibộgắnkết,từthiện.

Môitrườnglàmviệcgiáodục,tíchcực,năngđộng,trẻtrung,nhânvăn.

Đượcthamgiacácnội dunghướngdẫn/đàotạo,hộihọpđịnhkỳgópphầnnângcaokĩnăngnghiệpvụ.

Phúc lợi: Các phúc lợi khác theo quy định chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Anh Ngữ SMEPace

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin