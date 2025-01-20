Tuyển Nhân viên Marketing công ty cổ phần Data Impact làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Văn hóa học tập mạnh mẽ và thúc đẩy phát triển. - Hỗ trợ các khoá học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trên Udemy, Coursera. - Tham gia các khóa đào tạo nội bộ về kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ và các kỹ năng khác. - Hỗ trợ học phí, thưởng nóng khi đỗ các chứng chỉ IT, ngoại ngữ (Tiếng Nhật, Anh) - Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp. - Cơ hội tham gia nhiều dự án đa dạng với các khách hàng hàng đầu Nhật Bản., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng thương hiệu:

Phát triển và thực hiện chiến lược marketing cho các sản phẩm công nghệ dành cho thị trường Nhật Bản.

Tạo dựng và quản lý hình ảnh thương hiệu công ty trên các kênh marketing như website, mạng xã hội, email marketing, v.v.

Làm tài liệu MKT dạng Video, Brochure, Flyer...

Hợp tác với các bên liên quan để đảm bảo hình ảnh thương hiệu đến với khách hàng.

Tạo nội dung:

Viết và đăng các bài viết, bài blog và các nội dung khác liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của công ty bằng tiếng Nhật với độ unique 90-100% trên trang web.

Đảm bảo tất cả nội dung được tối ưu hóa SEO để tăng lượng truy cập web và cải thiện thứ hạng trên công cụ tìm kiếm.

Sản xuất và quản lý nội dung cho các nền tảng mạng xã hội và các chiến dịch email marketing.

Thu hút khách hàng tiềm năng:

Nghiên cứu và phân tích thị trường Nhật Bản để xác định đối tượng khách hàng mục tiêu và xu hướng thị trường.

Xây dựng và triển khai các chiến dịch marketing nhằm thu hút khách hàng tiềm năng và tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Quản lý và phân tích dữ liệu khách hàng để đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing và tối ưu hóa chiến lược.

Tổ chức và quản lý triển khai các sự kiện đối ngoại: Triển lãm, hội thảo, Webinar...

Hỗ trợ các hoạt động khác của đội Sales khi được yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng anh tốt, ưu tiên các bạn có trình độ tiếng Nhật từ N3 và am hiểu cách viết bài và văn phong, văn hoá Nhật.

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về Marketing (Branding, PR, Email marketing, Content).

Có knowhow trong việc buid kênh tiếp cận khách hàng hoặc có kinh nghiệm PR, branding tại thị trường Nhật là một lợi thế.

Khả năng nghiên cứu, tổng hợp thông tin tốt. Ưu tiên những bạn có khả năng tự học hỏi và phát triển kỹ năng.

Linh hoạt, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc.

Kỹ năng giao tiếp và hoạt động teamwork tốt.

Kỹ năng quản lý thời gian và tiến độ công việc tốt.

Tại công ty cổ phần Data Impact Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần Data Impact

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin