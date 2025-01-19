Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Tinh Hoa Ẩm Thực làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 32C Cao Bá Quát, phường Điện Biên, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Định hướng, phát triển các concept nội dung trên các kênh mạng xã hội (Facebook, Instagram, Tik Tok, Thread...).

Kết nối làm việc với các KOL.

Lên ý tưởng, xây dựng và triển khai các chiến dịch truyền thông, quảng bá sản phẩm.

Thực hiện triển khai các hoạt động marketing khác theo sự phân công của Quản lý.

Báo cáo, phân tích số liệu và hiệu quả sau khi triển khai các dự án marketing.

Các công việc khác theo yêu cầu của dự án.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích ẩm thực và ngành F&B

Thành thạo Canva và Capcut

Có tư duy thẩm mỹ tốt

Sáng tạo, nhiệt tình, chủ động trong công việc

Có ý thức, có trách nhiệm với công việc mình được giao và với tổ chức

Khả năng bao quát công việc và xử lý tình huống phát sinh tốt

Ưu tiên có kinh nghiệm về content, sản xuất ấn phẩm truyền thông, làm việc với các KOC/KOL...

Tại Công ty TNHH Tinh Hoa Ẩm Thực Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 4 triệu đồng/tháng (lương cứng, hỗ trợ ăn ca, thưởng doanh số hàng tháng)

Tháng lương thứ 13, thưởng sinh nhật, lễ tết, các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo, chủ động.

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp, hưởng chế độ đãi ngộ tốt, có chế độ ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tinh Hoa Ẩm Thực

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.