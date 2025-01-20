Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10, Tầng 3, CT2B Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Tối ưu website với các công cụ tìm kiếm Google.

SEO từ khóa website trên các công cụ tìm kiếm ...

Quảng bá dịch vụ sản phẩm của công ty trên các diễn đàn, blog, mạng xã hội...

Hỗ trợ PKD/PXK xây dựng chiến lược, kế hoach phát triển , quảng bá, truyền thông thương hiêu, sản phẩm.

Lên kế hoạch chi tiết và triển khải thực hiện các chương trình/ kế hoach marketing được giao: kế hoạch nội dung, kế hoạch truyền thông, kế hoạch sự kiện...

Sáng tạo nội dung trên các kênh truyền thông của thương hiêu, công ty – đảm bảo đúng với nhận diện thương hiệu và đạt hiệu quả truyền thông lan tỏa (website, facebook, linkedin, youtube, Instagram...)

Theo dõi, cập nhật, tối ưu và báo cáo hiệu quả các chiến dịch, kế hoạch, kênh truyền thông, quảng bá của công ty.

Tham gia, phối hợp nghiên cứu thông tin thị trường, khách hàng, đối tác phục vụ công việc MKT chung

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Marketing, kinh doanh, thương mại, tuyên truyền, báo chí.

Có 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí nhân viên Marketing ( ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng marketing sản phẩm công nghệ, phần mềm, xuất nhập khẩu)

Có kinh nghiệm triển khai các kênh digital marketing và quản trị thương hiệu

Có khả năng tổng hợp, phân tích các chỉ số quảng cáo

Sử dụng thành thạo bộ phần mềm Office – ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng Canva , PTS hoặc phần mềm thiết kế

Khả năng Tiếng Anh tốt

Tại Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 13.000.000đ – 16.000.000đ trở lên (Thỏa thuận trực tiếp trong buổi PV).

Chế độ review lương định kỳ 2 lần/năm hoặc đột xuất.

Hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động ngay sau khi ký hợp đồng chính thức: BHXH, BHYT,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam

