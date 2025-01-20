Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam
- Hà Nội: Số 10, Tầng 3, CT2B Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 13 - 16 Triệu
Tối ưu website với các công cụ tìm kiếm Google.
SEO từ khóa website trên các công cụ tìm kiếm ...
Quảng bá dịch vụ sản phẩm của công ty trên các diễn đàn, blog, mạng xã hội...
Hỗ trợ PKD/PXK xây dựng chiến lược, kế hoach phát triển , quảng bá, truyền thông thương hiêu, sản phẩm.
Lên kế hoạch chi tiết và triển khải thực hiện các chương trình/ kế hoach marketing được giao: kế hoạch nội dung, kế hoạch truyền thông, kế hoạch sự kiện...
Sáng tạo nội dung trên các kênh truyền thông của thương hiêu, công ty – đảm bảo đúng với nhận diện thương hiệu và đạt hiệu quả truyền thông lan tỏa (website, facebook, linkedin, youtube, Instagram...)
Theo dõi, cập nhật, tối ưu và báo cáo hiệu quả các chiến dịch, kế hoạch, kênh truyền thông, quảng bá của công ty.
Tham gia, phối hợp nghiên cứu thông tin thị trường, khách hàng, đối tác phục vụ công việc MKT chung
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí nhân viên Marketing ( ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng marketing sản phẩm công nghệ, phần mềm, xuất nhập khẩu)
Có kinh nghiệm triển khai các kênh digital marketing và quản trị thương hiệu
Có khả năng tổng hợp, phân tích các chỉ số quảng cáo
Sử dụng thành thạo bộ phần mềm Office – ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng Canva , PTS hoặc phần mềm thiết kế
Khả năng Tiếng Anh tốt
Tại Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ review lương định kỳ 2 lần/năm hoặc đột xuất.
Hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động ngay sau khi ký hợp đồng chính thức: BHXH, BHYT,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
