Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Đa Quốc Gia Strongbody làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hoàng Mai Hà Nội, Việt Nam, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

- Tìm kiếm và lập danh sách các nhà cung cấp dịch vụ phù hợp với strongbody trên toàn cầu (Được hướng dẫn trong quá trình làm việc)

- Copy và đăng tải 15-20 bài viết chất lượng mỗi ngày

- Đảm bảo nội dung chính xác, hấp dẫn và đủ thông tin, hình ảnh.

- Email cho các nhà cung cấp để bàn giao lại tài khoản cho họ

- Theo dõi hiệu quả của các bài viết dịch vụ.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng viết lách xuất sắc bằng tiếng Việt

- Khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt. Dùng được POE/Chatgpt.

- Được đào tạo content từ A-Z

- Chăm chỉ và có tinh thần cầu tiến trong công việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công Ty Đa Quốc Gia Strongbody Thì Được Hưởng Những Gì

- Có hỗ trợ lương + thưởng

- Hỗ trợ dấu mộc ( nếu cần )

- Các chế độ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Đa Quốc Gia Strongbody

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.