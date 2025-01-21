Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Đa Quốc Gia Strongbody làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hoàng Mai Hà Nội, Việt Nam, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

- Khi mới vào, sẽ được phân công 1 tệp khách hàng cụ thể. Xác định tệp khách hàng được phân sẽ nằm ở các hội nhóm, group, keyword liên quan nào.

- Làm profile phù hợp và nuôi chăm sóc các mối quan hệ networking trên mạng và ở quốc gia được phân công.

- Sử dụng AI để tạo các kịch bản phù hợp với cách người dân bản địa dùng để nói chuyện trên mạng.

- Lắng nghe trưởng nhóm đào tạo cách thu hút người dùng.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Làm được full-time

- Thích social networking, facebook, threads, X….

- Ưu tiên các bạn từng có dự án hoặc đã biết về marketing, networking, sales.

- Biết Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Nhật, Hàn, ….)

- Sinh năm 2k2, 2k3

- Có laptop cá nhân để làm việc-Làm theo KPI, mô tả công việc khi trao đổi.

- Hỗ trợ seller đã tuyển dụng

Tại Công Ty Đa Quốc Gia Strongbody Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo về công việc bài bản

- Hỗ trợ dấu mộc làm báo cáo thực tập

- Được làm việc trong môi trường quốc tế, chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

- Xem xét lên chính thức nếu làm tốt-Cơ hội vượt KPI được thưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Đa Quốc Gia Strongbody

