Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Đa Quốc Gia Strongbody làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Công Ty Đa Quốc Gia Strongbody
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Công Ty Đa Quốc Gia Strongbody

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Đa Quốc Gia Strongbody

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hoàng Mai Hà Nội, Việt Nam, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

- Khi mới vào, sẽ được phân công 1 tệp khách hàng cụ thể. Xác định tệp khách hàng được phân sẽ nằm ở các hội nhóm, group, keyword liên quan nào.
- Làm profile phù hợp và nuôi chăm sóc các mối quan hệ networking trên mạng và ở quốc gia được phân công.
- Sử dụng AI để tạo các kịch bản phù hợp với cách người dân bản địa dùng để nói chuyện trên mạng.
- Lắng nghe trưởng nhóm đào tạo cách thu hút người dùng.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Làm được full-time
- Thích social networking, facebook, threads, X….
- Ưu tiên các bạn từng có dự án hoặc đã biết về marketing, networking, sales.
- Biết Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Nhật, Hàn, ….)
- Sinh năm 2k2, 2k3
- Có laptop cá nhân để làm việc-Làm theo KPI, mô tả công việc khi trao đổi.
- Hỗ trợ seller đã tuyển dụng

Tại Công Ty Đa Quốc Gia Strongbody Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo về công việc bài bản
- Hỗ trợ dấu mộc làm báo cáo thực tập
- Được làm việc trong môi trường quốc tế, chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
- Xem xét lên chính thức nếu làm tốt-Cơ hội vượt KPI được thưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Đa Quốc Gia Strongbody

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Đa Quốc Gia Strongbody

Công Ty Đa Quốc Gia Strongbody

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 68 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

