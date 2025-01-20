Tuyển Nhân viên Marketing Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Sông Hồng Phương Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên kế hoạch, chiến lược nội dung kèm mục tiêu cụ thể. Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các chiến dịch content marketing.

- Đưa ra và thực hiện các sáng kiến tiếp thị nội dung nhằm đạt được mục tiêu của công ty.

- Xây dựng và quản lý nội dung trên website, blog, fanpage của công ty, kịch bản video, v.v.

- Phát triển nội dung trên các kênh chưa khai thác

- Phối hợp sản xuất nội dung chất lượng về chữ viết và hình ảnh.

- Chỉnh sửa, hiệu chỉnh, và tối ưu nội dung chuẩn SEO.

- Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng.

- Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.

- Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.

- Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên

- Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing và các ngành có liên quan như truyền thông, báo chí, PR,...

- Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ thiết kế như Canva, Photoshop

- Thành thạo các phần mềm biên tập video như Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, capcut,...

- Sáng tạo, nhiệt tình và có khả năng làm việc nhóm

- Tiếp cận công việc nhanh, kịp thời

Điều kiện ưu tiên:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Truyền thông,...

- Có tiếng Anh cơ bản là một lợi thế

- Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Có khả năng sử dụng các công cụ A.I

Có kiến thức về quay phim, ánh sáng, âm thanh.

Có khả năng sáng tạo, viết lách, tư duy thẩm mỹ tốt.

Hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội và kỹ thuật SEO.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Sông Hồng Phương Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH theo quy định của nhà nước

Nghỉ lễ/Tết theo quy định của nhà nước

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.

Bảo hiểm xã hội, Thưởng tháng 13, Thưởng hiệu quả làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Sông Hồng Phương Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin