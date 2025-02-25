Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Pulpo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Pulpo Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công ty Cổ phần Pulpo Việt Nam

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Pulpo Việt Nam

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 47 Phan Trọng Tuệ, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, HN (Đối diện n gõ 6 Cầu Bươu), Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Nghiên cứu thị trường, đối thủ và khách hàng để hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong muốn của khách hàng.
- Lên ý tưởng, xây dựng và triển khai các chiến dịch marketing – truyền thông online, ofline cho công ty và từng dòng sản phẩm theo tháng/quý/năm.
- Chạy quảng cáo Google Ads, Facebook Ads, Tiktok,...
- Cài đặt/theo dõi, điều chỉnh chiến dịch quảng cáo Google Ads, Facebook Ads…
- Phân tích, đo lường, đánh giá và tối ưu hiệu quả quảng cáo, tối ưu tỉ lệ chuyển đổi.
- Báo cáo hiệu quả các chiến dịch.
- Quản trị và vận hành các kênh quảng cáo: Website, Fanpage, Google, Zalo,..
- Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thuật toán và thủ thuật mới của kênh quảng cáo.
- Làm việc với các đối tác quảng cáo và phát triển các kênh quảng cáo mới.
- Hỗ trợ viết bài và đăng bài tin tức, quảng cáo tối ưu chuẩn SEO.
- Hỗ trợ trực page.
- Phối hợp với các phòng ban/cá nhân khi tổ chức sự kiện công ty.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất trên 01 năm kinh nghiệm làm Marketing Online.
.
- Thành thạo các công cụ: Facebook Ads, Google Adwords, Zalo, Email…
- Có kinh nghiệm SEO Website.
- Nắm rõ kỹ thuật của từng kênh digital để tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo.
- Năng động, hòa đồng, chịu được cường độ công việc cao.
- Thích tìm tòi sáng tạo trong lĩnh vực Công nghệ, truyền thông và Digital Marketing.
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Pulpo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 15-25 triệu gồm: Lương cơ bản 10-15 triệu + Thưởng % doanh thu + Phụ cấp ăn trưa
15-25
: Lương
10-1
triệu + Thưởng
+ Phụ cấp ăn trưa
- Các chế độ: hiếu, hỉ, sinh nhật, 8/3, 20/10, du lịch,… và thường lễ, tết theo quy định của công ty và của nhà nước.
chế độ
.
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ 8h00-17h15, nghỉ trưa 1,15 giờ, nghỉ Chủ nhật, lễ, tết theo quy định của Nhà nước.
Giờ h
,
của Nhà nước
- Công việc ổn định, môi trường trẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Pulpo Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Pulpo Việt Nam

Công ty Cổ phần Pulpo Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Nằm trong Công ty cơ khí 75, Gần Cây Xăng Cầu Bươu, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

