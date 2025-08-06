Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yue Lin làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 12A/BT13, KĐT Phú Lương, Phú Lương, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Xây dựng nội dung đa nền tảng (Facebook, TikTok, Instagram, Website ,Youtube...): lên kế hoạch nội dung, viết bài, xây dựng kịch bản video, phối hợp dựng hình ảnh – clip cho từng kênh phù hợp.

• Lên ý tưởng cho các sự kiện, chiến dịch quảng bá sản phẩm và dịch vụ nhằm tăng nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng mục tiêu.

• Triển khai các chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi theo kế hoạch marketing đã phê duyệt (cả online & offline).

• Đưa ra các ý tưởng then chốt cho chiến lược truyền thông, đóng vai trò định hướng nội dung xuyên suốt cho các kênh và chiến dịch.

• Kết nối và phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng, tiếp nhận phản hồi và cải thiện dịch vụ.

• Lên ý tưởng phát triển thương hiệu doanh nghiệp, xây dựng hình ảnh nhất quán trên các nền tảng.

• Thiết kế chính sách dịch vụ khách hàng phù hợp với từng giai đoạn, tối đa hóa trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng.

• Đề xuất và triển khai các hoạt động sáng tạo như hội thảo, event nhằm tăng tương tác và độ phủ thương hiệu.

• Theo dõi và cập nhật tiến độ công việc, báo cáo hiệu quả các chiến dịch cho cấp trên theo tuần/tháng/quý.

• Đánh giá hiệu suất công việc sau mỗi chiến dịch (KPIs, tương tác, doanh thu tăng trưởng...).

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên biết quay chụp bằng điện thoại hoặc máy cơ

• Thành thạo trong việc lên kế hoạch nội dung, viết bài, sáng tạo video ngắn.

• Am hiểu các nền tảng mạng xã hội và biết cách xây dựng hình ảnh thương hiệu online.

• Tư duy sáng tạo, chủ động, nắm bắt xu hướng nhanh.

• Có khả năng tổ chức, làm việc nhóm và chịu áp lực cao.

• Sử dụng tốt các công cụ: Canva, Capcut, Meta Ads, Tiktok Ads, Google Drive...

Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yue Lin Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập = Lương cứng 8.000.000 + Thưởng doanh số. Tổng thu nhập mục tiêu là 20 triệu.

- Các chính sách đãi ngộ khác: Lương tháng 13, Thưởng, Bảo hiểm... Theo Luật lao động và Chính sách Công ty.

- Được cấp tài khoản, thiết bị làm việc tại nơi làm việc.

- Lộ trình đào tạo bài bản, trang bị đầy đủ kiến thức về Content & Digital Marketing nhằm mục đích tăng trưởng traffic và chuyển đổi khách hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yue Lin

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin