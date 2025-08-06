Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PHỤ TÙNG Ô TÔ TDC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, Tòa Nam Cường Building, đường Nguyễn Thanh Bình., Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Xây dựng và quản lý nội dung, lên ý tưởng hình ảnh: Fanpage, Website, Yotube,....

- Xây dựng content page, content ads, content website theo định hướng công ty.

- Thiết kế các ấn phẩm, poster, ,....

- Chỉnh sửa video, clip giới thiệu công ty, sản phẩm.

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận để xây dựng nội dung chiến dịch.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng sử dụng công cụ chỉnh sửa video (Capcut, ...), ảnh (Canva)

- Có hiểu biết về marketing, truyền thông

- Có gu thẩm mỹ, sáng tạo, linh hoạt

- Chủ động, nhanh nhẹn, có trách nhiệm.

- Nữ < 28 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PHỤ TÙNG Ô TÔ TDC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 9 - 10 Triệu theo năng lực

- Môi trường làm việc trẻ, cởi mở và hỗ trợ.

- Chính sách phúc lợi đầy đủ: BHXH, thưởng lễ tết, sinh nhật, ...

- Tham gia các hoạt động tập thể: du xuân, nghỉ mát, tiệc cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PHỤ TÙNG Ô TÔ TDC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin