Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PHỤ TÙNG Ô TÔ TDC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PHỤ TÙNG Ô TÔ TDC
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PHỤ TÙNG Ô TÔ TDC

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PHỤ TÙNG Ô TÔ TDC

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 12, Tòa Nam Cường Building, đường Nguyễn Thanh Bình., Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Xây dựng và quản lý nội dung, lên ý tưởng hình ảnh: Fanpage, Website, Yotube,....
- Xây dựng content page, content ads, content website theo định hướng công ty.
- Thiết kế các ấn phẩm, poster, ,....
- Chỉnh sửa video, clip giới thiệu công ty, sản phẩm.
- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận để xây dựng nội dung chiến dịch.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng sử dụng công cụ chỉnh sửa video (Capcut, ...), ảnh (Canva)
- Có hiểu biết về marketing, truyền thông
- Có gu thẩm mỹ, sáng tạo, linh hoạt
- Chủ động, nhanh nhẹn, có trách nhiệm.
- Nữ < 28 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PHỤ TÙNG Ô TÔ TDC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 9 - 10 Triệu theo năng lực
- Môi trường làm việc trẻ, cởi mở và hỗ trợ.
- Chính sách phúc lợi đầy đủ: BHXH, thưởng lễ tết, sinh nhật, ...
- Tham gia các hoạt động tập thể: du xuân, nghỉ mát, tiệc cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PHỤ TÙNG Ô TÔ TDC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PHỤ TÙNG Ô TÔ TDC

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PHỤ TÙNG Ô TÔ TDC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, tòa nhà Nam Cường, Km4.4 Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

