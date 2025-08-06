Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PHỤ TÙNG Ô TÔ TDC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PHỤ TÙNG Ô TÔ TDC
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 12, Tòa Nam Cường Building, đường Nguyễn Thanh Bình., Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
- Xây dựng và quản lý nội dung, lên ý tưởng hình ảnh: Fanpage, Website, Yotube,....
- Xây dựng content page, content ads, content website theo định hướng công ty.
- Thiết kế các ấn phẩm, poster, ,....
- Chỉnh sửa video, clip giới thiệu công ty, sản phẩm.
- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận để xây dựng nội dung chiến dịch.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng sử dụng công cụ chỉnh sửa video (Capcut, ...), ảnh (Canva)
- Có hiểu biết về marketing, truyền thông
- Có gu thẩm mỹ, sáng tạo, linh hoạt
- Chủ động, nhanh nhẹn, có trách nhiệm.
- Nữ < 28 tuổi
- Có hiểu biết về marketing, truyền thông
- Có gu thẩm mỹ, sáng tạo, linh hoạt
- Chủ động, nhanh nhẹn, có trách nhiệm.
- Nữ < 28 tuổi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PHỤ TÙNG Ô TÔ TDC Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 9 - 10 Triệu theo năng lực
- Môi trường làm việc trẻ, cởi mở và hỗ trợ.
- Chính sách phúc lợi đầy đủ: BHXH, thưởng lễ tết, sinh nhật, ...
- Tham gia các hoạt động tập thể: du xuân, nghỉ mát, tiệc cuối năm
- Môi trường làm việc trẻ, cởi mở và hỗ trợ.
- Chính sách phúc lợi đầy đủ: BHXH, thưởng lễ tết, sinh nhật, ...
- Tham gia các hoạt động tập thể: du xuân, nghỉ mát, tiệc cuối năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PHỤ TÙNG Ô TÔ TDC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI