Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần nội thất AV Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 12 Đặng Xuân Bảng, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Quản lý fanpage, tiktok, web viết content đăng bài

- Chỉnh sửa ảnh theo nội dung ngày lễ

- Viết kịch bản quay tiktok, youtube short, instagram, facebook reels

- Quay dựng, edit video trên điện thoại.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết sử dụng capcut, tiktok

- Nhạy bén nắm bắt trend trên mxh

- Hòa đồng, năng động phối hợp cùng đồng nghiệp hoàn thành mục tiêu theo KPi

Tại Công ty cổ phần nội thất AV Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Bao gồm lương cơ bản + % sản lượng + Thưởng.

- Môi trường làm việc năng động, linh động, sáng tạo

- Thưởng tháng lương 13, thưởng lễ tết

- Hưởng các chế độ ngày nghỉ phép, nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước.

- Tham gia teambuilding - nghỉ hè cùng công ty.

- Môi trường làm việc cởi mở, thân thiện, sáng tạo và được bồi huấn, học tập để có chuyên môn sâu về lĩnh vực thiết kế thi công nội thất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần nội thất AV Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin