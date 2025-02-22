Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 247/12 Độc Lập, Tân Quý,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

-Chụp hình, quay video và chỉnh sửa hình ảnh các sản phẩm của Cty.
-Đề xuất chiến lược chạy quảng cáo trên nền tảng Social media: Facebook, Tiktok, Instagram, website,… theo ngân sách Cty.
-Viết content, đăng tải hình ảnh, video sản phẩm trên các nền tảng social media theo yêu cầu và theo dõi hoạt động trên các nền tảng.
-Livestream giới thiệu sản phẩm Cty.
-Lập báo cáo hoạt động trên các nền tảng.
-Làm các công việc khác theo yều cầu của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, truyền thông, báo chí,….
-Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực media.
-Ưu tiên các ứng viên thuộc cộng đồng LGBT.
-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm livestream sản phẩm.
-Sáng tạo, tư duy thẩm mỹ và ý tưởng tốt.
-Biết chụp hình và sử dụng công cụ chỉnh sửa hình ảnh cơ bản như Canva, Capcut,…
-Có sự yêu thích thời trang đặc biệt là thời trang trẻ em.
-Trung thực, thẳng thắn.
-Biết Tiếng Anh cơ bản.

Tại Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: 8-10 triệu (tuỳ theo năng lực)
-Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
-Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy chế Cty (lương thưởng, nghỉ lễ, tết,…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê

Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 247/12 Độc Lập - Tân Quý - Tân Phú , Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

