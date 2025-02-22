Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 247/12 Độc Lập, Tân Quý,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

-Chụp hình, quay video và chỉnh sửa hình ảnh các sản phẩm của Cty.

-Đề xuất chiến lược chạy quảng cáo trên nền tảng Social media: Facebook, Tiktok, Instagram, website,… theo ngân sách Cty.

-Viết content, đăng tải hình ảnh, video sản phẩm trên các nền tảng social media theo yêu cầu và theo dõi hoạt động trên các nền tảng.

-Livestream giới thiệu sản phẩm Cty.

-Lập báo cáo hoạt động trên các nền tảng.

-Làm các công việc khác theo yều cầu của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, truyền thông, báo chí,….

-Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực media.

-Ưu tiên các ứng viên thuộc cộng đồng LGBT.

-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm livestream sản phẩm.

-Sáng tạo, tư duy thẩm mỹ và ý tưởng tốt.

-Biết chụp hình và sử dụng công cụ chỉnh sửa hình ảnh cơ bản như Canva, Capcut,…

-Có sự yêu thích thời trang đặc biệt là thời trang trẻ em.

-Trung thực, thẳng thắn.

-Biết Tiếng Anh cơ bản.

Tại Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: 8-10 triệu (tuỳ theo năng lực)

-Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

-Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy chế Cty (lương thưởng, nghỉ lễ, tết,…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê

