Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MORE PRODUCTION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MORE PRODUCTION VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 04/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
CÔNG TY TNHH MORE PRODUCTION VIỆT NAM

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH MORE PRODUCTION VIỆT NAM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Triển khai kế hoạch marketing theo tháng, quý, năm đảm bảo mục tiêu công ty đặt ra.
Đảm bảo hoàn thành các hoạt động liên quan đến độ phủ, độ nhận diện thương hiệu, sản phẩm của Công ty trên các kênh truyền thông như TMĐT, Fanpage, Tiktok, Website,...
Làm việc với các đối tác, KOC, CTV,...
Triển khai chương trình kế hoạch marketing, kế hoạch quảng cáo, chương trình khuyến mãi, kế hoạch hành động bán hàng theo từng chủng loại sản phẩm.
Theo dõi, đo lường và báo cáo kết quả của các chương trình Marketing.
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc ngành liên quan.
Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong ngành Marketing. Có kinh nghiệm về truyền thông sách, truyền thông sản phẩm liên quan tới trẻ em là 1 lợi thế.
Có khả năng sáng tạo, lập kế hoạch và bám sát mục tiêu.
Kỹ năng giao tiếp, viết content tốt..

Tại CÔNG TY TNHH MORE PRODUCTION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng từ 8-9tr + Phụ cấp + Thưởng hiệu quả công việc. Tổng thu nhập từ 12-15tr.
Hỗ trợ trang thiết bị làm việc
Thưởng lễ Tết: Các dịp lễ tết của Việt Nam, lương thưởng tháng 13...
Tham gia các hoạt động Team buildings, Du lịch hàng năm, Khám sức khỏe định kỳ...
Các chế độ khác theo quy định của pháp luật như BHXH, Nghỉ phép năm ....
Môi trường làm việc năng động, thoải mái, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MORE PRODUCTION VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MORE PRODUCTION VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MORE PRODUCTION VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 119-121 Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

