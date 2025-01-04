Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MORE PRODUCTION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

Triển khai kế hoạch marketing theo tháng, quý, năm đảm bảo mục tiêu công ty đặt ra.

Đảm bảo hoàn thành các hoạt động liên quan đến độ phủ, độ nhận diện thương hiệu, sản phẩm của Công ty trên các kênh truyền thông như TMĐT, Fanpage, Tiktok, Website,...

Làm việc với các đối tác, KOC, CTV,...

Triển khai chương trình kế hoạch marketing, kế hoạch quảng cáo, chương trình khuyến mãi, kế hoạch hành động bán hàng theo từng chủng loại sản phẩm.

Theo dõi, đo lường và báo cáo kết quả của các chương trình Marketing.

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong ngành Marketing. Có kinh nghiệm về truyền thông sách, truyền thông sản phẩm liên quan tới trẻ em là 1 lợi thế.

Có khả năng sáng tạo, lập kế hoạch và bám sát mục tiêu.

Kỹ năng giao tiếp, viết content tốt..

Tại CÔNG TY TNHH MORE PRODUCTION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng từ 8-9tr + Phụ cấp + Thưởng hiệu quả công việc. Tổng thu nhập từ 12-15tr.

Hỗ trợ trang thiết bị làm việc

Thưởng lễ Tết: Các dịp lễ tết của Việt Nam, lương thưởng tháng 13...

Tham gia các hoạt động Team buildings, Du lịch hàng năm, Khám sức khỏe định kỳ...

Các chế độ khác theo quy định của pháp luật như BHXH, Nghỉ phép năm ....

Môi trường làm việc năng động, thoải mái, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

