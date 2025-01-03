Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SAINT - HONORE ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SAINT - HONORE ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH SAINT - HONORE ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH SAINT - HONORE ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH SAINT - HONORE ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 05 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Phối hợp với quản lý xây dựng và thực hiện các kế hoạch Marketing hàng tháng và hàng năm.
Theo dõi và báo cáo hiệu quả của các hoạt động dự án hàng tháng, hàng quý và hàng năm để kiểm soát ngân sách theo kế hoạch.
Quản lý hồ sơ quảng bá của công ty, Hồ sơ truy cập bán hàng online (POSM), tài liệu quảng cáo - để quảng bá sản phẩm và hệ thống cửa hàng của công ty.
Thực hiện nghiên cứu thị trường và khảo sát khách hàng theo yêu cầu.
Hỗ trợ các sự kiện nội bộ hàng năm.
Quản lý, tạo nội dung song ngữ cho các trang web và kênh truyền thông của công ty và trả lời các câu hỏi trực tuyến.
Tối ưu hóa cả các kênh truyền thông trả phí và không trả phí: Google, Facebook, Instagram, Zalo, Đơn vị liên kết, Mạng hiển thị, SEO, Giới thiệu, Mạng Xã hội.
Chịu trách nhiệm về các email liên lạc bên ngoài, bản tin, ấn phẩm về quảng bá sản phẩm và hình ảnh của công ty.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ( Ưu tiên kinh nghiệm trong các công ty Thương mại / Sản xuất về dịch vụ ẩm thực nhà hàng, khách sạn, khu du lịch và quầy ăn uống) .
Kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch trên các kênh truyền thông kỹ thuật số.
Kỹ năng viết bài quảng cáo tốt .
Kỹ năng viết tiếng Anh tốt.
Có khả năng nghiên cứu, phân tích và trình bày báo cáo rõ ràng.
Thái độ làm việc nhóm tích cực, chăm chỉ, kiên trì.

Tại CÔNG TY TNHH SAINT - HONORE ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 9.000.000 - 11.000.000 tùy theo năng lực
Phụ cấp tiền ăn, phụ cấp xăng xe, điện thoại.
BHXH theo quy định.
Định kỳ hàng năm được chi trả gói khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Du lịch, staff party hàng năm.
Được giảm giá khi mua hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAINT - HONORE ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SAINT - HONORE ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

CÔNG TY TNHH SAINT - HONORE ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 đường Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

