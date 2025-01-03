Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ISOFHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 35 Nguyễn Đình Chiểu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hỗ trợ trong việc lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch Marketing trực tuyến và trực tiếp.

• Tạo nội dung cho các kênh truyền thông của công ty

• Tham gia vào việc phân tích dữ liệu thị trường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch Marketing.

• Hỗ trợ đội ngũ trong việc tổ chức và quản lý sự kiện, hội thảo và các hoạt động quảng bá.

• Nghiên cứu xu hướng thị trường.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

Hiểu biết cơ bản về các công cụ Marketing trực tuyến và truyền thông xã hội.

Kỹ năng viết lách và tạo nội dung sáng tạo.

Khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo.

Sự chủ động và khả năng quản lý thời gian tốt.

Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); kiến thức về các công cụ Marketing (Google Analytics, Facebook Ads Manager, v.v.) là một lợi thế.

Có thể làm việc tối thiểu 05 buổi/tuần

Có laptop để làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ISOFHCARE Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian: 8h -17h30, T2 – T6 (Nghỉ T7, CN)

Phụ cấp : 500.000 đồng/tháng; gửi xe; công tác phí (nếu tham gia đi công tác)

Tham gia vào các dự án thực tế

Được đào tạo về các công cụ và kỹ thuật marketing, cũng như kỹ năng mềm quan trọng như quản lý dự án và giao tiếp.

Cải thiện khả năng phân tích, nghiên cứu thị trường, viết nội dung, và chiến lược truyền thông.

Tham gia các hội thảo, đào tạo, và sự kiện liên quan đến ngành marketing.

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập

Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, ....

Được tham gia đa dạng hoạt động nội bộ : 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật, teambuilding, tiệc cuối năm Year-end Party, khám sức khỏe định kỳ hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ISOFHCARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin