Tuyển Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP DH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 120/61/39 đường 59 phường 14 quận Gò Vấp, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý fanpage, lên kế hoạch và đăng bài

Chạy quảng cáo FB Ads

Lên kế hoạch và viết contents, SEO web Chạy quảng cáo website, Google Maps,...

Lên kế hoạch và xây dựng video kênh Youtube, Tiktok,...

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng các ngành marketing

Cẩn thận, tỉ mỉ , năng động, sáng tạo, có tinh thần cầu tiến

Có kiến thức về Marketing: SEO, Content Marketing, Fb Ads...

Biết chỉnh sửa hình ảnh, cắt ghép video.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP DH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8-12triệu/ tháng + Thưởng quý + Thưởng doanh số.

Lương tháng 13, thưởng lễ, tết theo quy định của công ty.

Được cấp máy tính làm việc, tăng lương 1 lần/năm.

Hưởng chế độ BHXH và chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP DH

