Tuyển Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP DH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP DH
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP DH

Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP DH

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 120/61/39 đường 59 phường 14 quận Gò Vấp, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý fanpage, lên kế hoạch và đăng bài
Chạy quảng cáo FB Ads
Lên kế hoạch và viết contents, SEO web Chạy quảng cáo website, Google Maps,...
Lên kế hoạch và xây dựng video kênh Youtube, Tiktok,...

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng các ngành marketing
Cẩn thận, tỉ mỉ , năng động, sáng tạo, có tinh thần cầu tiến
Có kiến thức về Marketing: SEO, Content Marketing, Fb Ads...
Biết chỉnh sửa hình ảnh, cắt ghép video.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP DH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8-12triệu/ tháng + Thưởng quý + Thưởng doanh số.
Lương tháng 13, thưởng lễ, tết theo quy định của công ty.
Được cấp máy tính làm việc, tăng lương 1 lần/năm.
Hưởng chế độ BHXH và chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP DH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP DH

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP DH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 84/87 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

