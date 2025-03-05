Tuyển Nhân viên Marketing CTY TNHH TM GIA THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 969 - 975 Trần Hưng Đạo, P5, Q5, TP.HCM, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng chiến lược Marketing, các chương trình khuyến mãi nhằm thúc đẩy bán hàng.

2. Triển khai chương trình MKT tại Siêu Thị và trên các kênh Online: Google, Facebook, Zalo, Tiktok,...

3. Xây dựng và quản lý đội ngũ CSKH, đề xuất và triển khai các chương trình nằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

4. Quản lý các kênh truyền thông trực tuyến hàng ngày: Fanpage, Website, OA, Tiktok, Email…

5. Hỗ trợ thực hiện và điều phối các sự kiện của công ty: Hội thảo, workshop, triển lãm …

6. Báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 22 đến 35, ưu tiên ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing online và offline.

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin...

- Có kiến thức về SEO, Google Analylist và Webmaster Tool là một lợi thế.

- Biết sử dụng phần mềm đồ họa là một lợi thế.

- Có khả năng nắm bắt nhanh về các sản phẩm Công nghệ , kỹ thuật

- Làm việc dưới áp lực cao.

- Yêu thích viết lách, chia sẻ & mạng xã hội.

- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

Tại CTY TNHH TM GIA THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc : Giờ hành chính từ thứ 2 - thứ 7. CN nghỉ

- Thu nhập gồm : Lương thỏa thuận + Thưởng theo KPI.

- Thưởng lễ tết, du lịch hàng năm.

- Được xét tăng lương định kỳ.

- Được hưởng các phúc lợi từ công ty, đóng BHYT, BHXH đầy đủ.

- Được đào tạo bồi dưỡng chuyên môn hàng năm.

- Cơ hội thăng tiến và thu nhập cao theo năng lực .

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH TM GIA THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin