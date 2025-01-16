Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Phát triển Giáo dục hiện đại B&D làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCOMM ENGLISH - số 34 Hoa Viên, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phân tích thị trường, hỗ trợ tìm kiếm, xác định nhu cầu học tiếng Anh của học sinh từ mầm non, tiểu học đến trung học, sinh viên và học viên cá nhân của các cơ quan, công ty, trường học;

- Phối hợp với Phòng Tư vấn tuyển sinh triển khai các chiến dịch tư vấn tuyển sinh;

- Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện thường niên;

- Quản trị các fanpage của công ty;

- Viết content, biên tập ảnh/videos đăng fanpage, chạy ads...

- Xây dựng mối quan hệ với các cấp lãnh đạo của các trường học nhằm hợp tác và thu thập CSDL khách hàng;

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết về Digital Marketing (thiết kế banner, biên tập ảnh/video, content, chạy ads...).

- Biết cách lập kế hoạch tổ chức, thực hiện các events.

- Năng động, chịu khó, cầu tiến, quảng giao, có tố chất lãnh đạo (vị trí quan trọng có thể được đề bạt vị trí trưởng phòng).

- Biết tiếng Anh là một lợi thế.

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh hoặc kinh tế.

- Khả năng giao tiếp tốt, truyền đạt rõ ràng và thuyết phục.

- Chịu áp lực công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm;

- Cam kết làm việc lâu dài

Tại Công ty TNHH Phát triển Giáo dục hiện đại B&D Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ

- Thu nhập cạnh tranh, thưởng đa dạng: Chính sách lương cạnh tranh, tăng lương 2 lần/ năm. Thưởng năng suất; thưởng sáng kiến; thưởng tăng tốc; thưởng nóng...

- BHXH, BHTN, thai sản...

- Phúc lợi: nghỉ mát hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ.... theo quy định của công ty.

- Được đào tạo bài bản, phát huy khả năng cá nhân hết mức.

Cơ hội thăng tiến

- Được trở thành cán bộ nguồn và bồi dưỡng thành cán bộ quản lý cấp trung và cấp cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Giáo dục hiện đại B&D

