Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Văn Hóa Thế Giới Giải Trí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 94A Cư xá Đô Thành Đường số 3, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 3

Mô Tả Công Việc

Lên nội dung, biên tập video theo chủ đề như “Tin tức, giải trí”...

Chịu trách nhiệm lên ý tưởng, xây dựng, và thực hiện nội dung video trên các kênh MXH như YouTube, TikTok...

Có khả năng nắm bắt xu hướng, hot trend tạo sự hứng thú để tăng lượt tương tác với kênh.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong ngành media.

Nắm bắt xu hướng tư duy, sáng tạo, logic về hình ảnh video.

Thành thạo các phần mềm như Adobe Premiere, Final Cut, Canva,...

Biết kết hợp các hiệu ứng, nhạc nền, font chữ đa dạng để thu hút người xem.

Bảo mật thông tin và quyền sở hữu trí tuệ với các nội dung đang làm, sản phẩm được sở hữu công ty, không được phép chia sẻ và sử dụng cho mục đích khác.

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh: 11.000.000 ~ 15.000.000đ

Cơ hội trở thành nhân sự chính thức sau thời gian thử việc.

Được 3 ngày nghỉ phép mỗi tháng.

Thưởng lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển

