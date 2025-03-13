Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 1 Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kếhoạch,lênýtưởng sáng tạonội dung theo yêucầucủa Công ty.

Thựchiệnviệcxuấtbản,quảnlý,đo lườngvà tốiưuchất lượng nội dungtrêncácnềntảng.

Kết hợp cùng phòng Hành Chính Nhân Sự đưa ra ý tưởng và triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ, xây dựng & phát triển văn hoá công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công và sắp xếp của Ban lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: có trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành marketing, báo chí, QTKD, ...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

-Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13 theo quy định, thưởng KPIs, thưởng vinh danh cuối năm.

-Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

-Thời gian làm việc: 08:00 - 17:30 từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7 (nghỉ chiều Thứ 7 + Chủ nhật, nghỉ lễ theo quy định nhà nước).

-Tham gia du lịch, team building cùng với công ty.

-Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ theo quy định nhà nước hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin