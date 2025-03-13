Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Southern Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tháp 8 The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng theo KPI được giao bằng các công cụ marketing được công ty cấp và hướng dẫn.

- Theo dõi và cập nhật tiến độ khách hàng của công ty thường xuyên.

- Tham gia lập kế hoạch marketing theo tháng/quý cho công ty.

- Viết nội dung hấp dẫn, thu hút để đăng tin trong lĩnh vực bất động sản: cho thuê và chuyển nhượng căn hộ.

- Chụp ảnh, quay video căn hộ để tạo nội dung cho các kênh social như Facebook, TikTok, và các kênh đăng tin khác.

- Cập nhật tin tức bất động sản mới nhất hàng tuần để làm nội dung đăng tin cho các kênh socia

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 22-25, tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến marketing.

- Có laptop cá nhân.

- Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng.

- Có khả năng viết lách tốt, giao tiếp tốt.

- Khả năng giao tiếp tiếng Anh khá là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Southern Land Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 6 - 8 triệu đồng.

- Được hưởng hoa hồng nếu có khách hàng Marketing chốt deal.

- Được nghỉ thêm 1 giờ/ngày để thư giãn bằng các hoạt động như bơi, gym, yoga ngay trong tòa nhà (không bao gồm 1 giờ 30 phút nghỉ trưa).

- Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực bất động sản.

- Tham gia du lịch, team building cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Southern Land

