Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MF INTERNATIONAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH MF INTERNATIONAL
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY TNHH MF INTERNATIONAL

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH MF INTERNATIONAL

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 151 Lương Định Của, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phối hợp với đội ngũ Marketing xây dựng và triển khai các chiến dịch Marketing cho sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, xu hướng tiêu dùng để đề xuất các chiến lược Marketing hiệu quả.
Tham gia xây dựng kế hoạch Marketing, ngân sách và báo cáo hiệu quả chiến dịch.
Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông xã hội (Social Media) của công ty.
Tạo nội dung hấp dẫn, sáng tạo cho các kênh truyền thông, bao gồm hình ảnh, video, bài viết.
Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch Marketing, đề xuất các giải pháp tối ưu hóa.
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, chương trình khuyến mãi nhằm quảng bá thương hiệu và sản phẩm.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp Marketing.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên yêu thích cầu lông và đã có kinh nghiệm làm việc liên quan đến cầu lông. (FMCG).
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kiến thức cơ bản về Marketing, Branding, Digital Marketing.
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản
Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả.
Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình và ham học hỏi.
Khả năng phân tích số liệu và báo cáo hiệu quả công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MF INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Chế độ nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MF INTERNATIONAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MF INTERNATIONAL

CÔNG TY TNHH MF INTERNATIONAL

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: - Hồ Chí Minh: 151 Lương Định Của, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, Quận 2

