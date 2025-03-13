Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MỸ PHẨM TJH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - SL15 cư xá phú lâm A, P12,Hồ Chí Minh, Quận 6

Mô Tả Công Việc

Chạy quảng cáo các sản phẩm mỹ phẩm của công ty trên các nền tảng Facebook, TikTok, Shopee để tăng trưởng doanh thu và hiệu quả bán hàng.

Xây dựng chiến lược quảng cáo, phân tích và tối ưu chiến dịch quảng cáo để đạt được mục tiêu doanh thu.

Theo dõi và báo cáo hiệu quả các chiến dịch quảng cáo cho cấp trên và các bộ phận liên quan.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để triển khai các chiến dịch quảng cáo phù hợp với chiến lược chung.

Cập nhật và nắm bắt xu hướng quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong việc chạy quảng cáo trên Facebook Ads, TikTok Ads, Shopee Ads.

Am hiểu về các công cụ quảng cáo của Facebook, TikTok, Shopee và có khả năng tối ưu hóa chiến dịch.

Kỹ năng phân tích số liệu tốt và khả năng tối ưu hiệu quả chiến dịch quảng cáo.

Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động trong công việc và có tinh thần cầu tiến.

Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử hoặc mỹ phẩm.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MỸ PHẨM TJH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 10.000.000 đến 15.000.000 VNĐ/tháng + thưởng KPI không giới hạn tùy thuộc vào kết quả công việc và hiệu quả chiến dịch.

Chế độ đãi ngộ đầy đủ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép, lễ tết.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thân thiện, với cơ hội thăng tiến cao.

Được tham gia vào các chương trình đào tạo chuyên sâu và phát triển nghề nghiệp.

Cơ hội làm việc trong một ngành mỹ phẩm đang phát triển mạnh mẽ và đầy thử thách.

Teambuilding, nghỉ dưỡng định kỳ và các hoạt động ngoại khóa khác.

Phúc lợi đầy đủ: quà tặng dịp lễ, sinh nhật, hỗ trợ công tác, v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MỸ PHẨM TJH

