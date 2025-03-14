Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Rồng Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 120 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Digital Marketing: (Ưu tiên có kinh nghiệm cứng về Digital Marketing)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành trở lên: chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Thương mại Điện tử…

- Kinh nghiệm : Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương

- Kỹ năng : Thành thạo Word, Excel, PowerPoint

+ Có tư duy về quản trị dữ liệu

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm phân tích chỉ số web, mạng xã hội

+ Khả năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt

+ Biết sắp xếp, bao quát công việc, quản lý thời gian làm việc tốt

+ Khả năng tư duy logic tốt

+ Khả năng làm việc dưới áp lực cao

+ Tiếng anh thành thạo

+ Có khả năng viết tốt trên các nền tảng Quảng cáo

+ Có khả năng phát triển nội dung cho các tài liệu truyền thông

+ Có khả năng chụp ảnh, lên kịch bản, dựng clip

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Rồng Việt Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập thỏa thuận tùy theo năng lực.

-Phụ cấp điện thoại, tiền ăn trưa, phí gửi xe

-Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

-Chế độ nghỉ phép, Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

-Thưởng lương tháng 13,và thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật.

-Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên.

-Du lịch nghỉ mát hàng năm.

-Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Rồng Việt

