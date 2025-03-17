Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DOUBLE BAD GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH DOUBLE BAD GLOBAL
- Hồ Chí Minh:
- 151 Hoa Lan, phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội (FB, GG, ,..)
- Chạy quảng cáo trên nền tảng thương mại điện tử (ưu tiên Tiktok)
- Theo dõi và tối ưu hóa ngân sách quảng cáo để đạt hiệu quả cao nhất.
- Sử dụng các công cụ đo lường hiệu quả chiến dịch (GG Analytics, TTAM, FB BM ).
- Theo dõi KPI hằng ngày để đạt được mục tiêu
- Báo cáo tuần, tháng
- Phân tích xu hướng khách hàng trên các nền tảng.
- Nắm bắt xu hướng mới và nội dung trên TikTok để tối ưu hiệu quả quảng cáo
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm chạy quảng cáo cho E-commerce/Social
- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Tại CÔNG TY TNHH DOUBLE BAD GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng và tăng lương theo quy chế công ty và năng lực nhân viên
- Hỗ trợ cơm trưa 40.000/phần
- Teambuilding
- Chính sách mua hàng tại công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOUBLE BAD GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI