Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DOUBLE BAD GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 151 Hoa Lan, phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc

- Chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội (FB, GG, ,..)

- Chạy quảng cáo trên nền tảng thương mại điện tử (ưu tiên Tiktok)

- Theo dõi và tối ưu hóa ngân sách quảng cáo để đạt hiệu quả cao nhất.

- Sử dụng các công cụ đo lường hiệu quả chiến dịch (GG Analytics, TTAM, FB BM ).

- Theo dõi KPI hằng ngày để đạt được mục tiêu

- Báo cáo tuần, tháng

- Phân tích xu hướng khách hàng trên các nền tảng.

- Nắm bắt xu hướng mới và nội dung trên TikTok để tối ưu hiệu quả quảng cáo

Yêu Cầu Công Việc

- 1-2 năm kinh nghiệm trong performance marketing

- Có kinh nghiệm chạy quảng cáo cho E-commerce/Social

- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Quyền Lợi

- Lương từ 10 Triệu ++

- Thưởng và tăng lương theo quy chế công ty và năng lực nhân viên

- Hỗ trợ cơm trưa 40.000/phần

- Teambuilding

- Chính sách mua hàng tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

