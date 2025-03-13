Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ JNC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 44 đường 6 Melosa Khang Điền,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Hỗ trợ quản lý các kênh truyền thông (website, Fanpage Facebook,

Instagram...).

Hỗ trợ tạo nội dung (bài viết, hình ảnh, video) cho các kênh truyền thông.

Hỗ trợ tổ chức sự kiện (hội chợ, triển lãm, workshop...).

Hỗ trợ theo dõi, trả lời bình luận, tin nhắn của khách hàng.

Hỗ trợ nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Thương mại điện tử hoặc các ngành liên quan.

Giao tiếp và sử dụng tốt Tiếng Anh

Có tư duy thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo.

Có khả năng giao tiếp tốt.

Cẩn thận, kiên nhẫn, chịu khó, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và chủ động trong công việc.

Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa như Photoshop, Illustrator, Canva, Capcut,... là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ JNC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.

Được chủ động trong công việc và tạo điều kiện học tập phát triển bản thân tối đa

Thời gian làm việc linh động, nhận sinh viên còn bận 1-2 môn học.

Hỗ trợ xác nhận thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ JNC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin