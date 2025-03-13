Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CP IN AN NHÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CP IN AN NHÂN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 958 NGUYỄN KIỆM, PHƯỜNG 3,Hồ Chí Minh, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiên cứu và đề xuất các chiến lược marketing phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.
Lập kế hoạch, tổ chức nhân sự, quy trình làm việc để triển khai các chương trình/ dự án marketing theo chiến lược đề ra.
Phối hợp với các bộ phận khác để điều chỉnh, cải tiến chất lượng của quy trình làm việc, sản phẩm dịch vụ, trải nghiệm khách hàng.
Đảm bảo gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu của công ty.
Đạt các chỉ số cụ thể, sản phẩm dịch vụ, trải nghiệm khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trở lên, các ngành liên quan đến marketing.
Đã có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương tự.
Có khả năng quản lý nhóm, phân công công việc, dẫn dắt nhân viên, đánh giá hiệu quả công việc
Đã có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương tự.
Có khả năng quản lý nhóm, phân công công việc, dẫn dắt nhân viên, đánh giá hiệu quả công việc
Tại CÔNG TY CP IN AN NHÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 10 – 15 triệu đồng.
Thưởng theo doanh số, KPI.
Chế độ bảo hiểm. Hưởng đủ các chế độ theo Luật lao động.
Du Lịch
Đồng phục
Đào tạo
Tăng lương
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
Thưởng theo doanh số, KPI.
Chế độ bảo hiểm. Hưởng đủ các chế độ theo Luật lao động.
Du Lịch
Đồng phục
Đào tạo
Tăng lương
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP IN AN NHÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI