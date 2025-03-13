Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CP IN AN NHÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 958 NGUYỄN KIỆM, PHƯỜNG 3,Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu và đề xuất các chiến lược marketing phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.

Lập kế hoạch, tổ chức nhân sự, quy trình làm việc để triển khai các chương trình/ dự án marketing theo chiến lược đề ra.

Phối hợp với các bộ phận khác để điều chỉnh, cải tiến chất lượng của quy trình làm việc, sản phẩm dịch vụ, trải nghiệm khách hàng.

Đảm bảo gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu của công ty.

Đạt các chỉ số cụ thể, sản phẩm dịch vụ, trải nghiệm khách hàng



Tốt nghiệp đại học trở lên, các ngành liên quan đến marketing.

Đã có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương tự.

Có khả năng quản lý nhóm, phân công công việc, dẫn dắt nhân viên, đánh giá hiệu quả công việc

Tại CÔNG TY CP IN AN NHÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 – 15 triệu đồng.

Thưởng theo doanh số, KPI.

Chế độ bảo hiểm. Hưởng đủ các chế độ theo Luật lao động.

Du Lịch

Đồng phục

Đào tạo

Tăng lương

Phụ cấp thâm niên

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP IN AN NHÂN

