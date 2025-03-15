Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 1 - 2 - 3, Tòa nhà Saigon Tel, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp,Quận 12, HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Được hướng dẫn của Team Leader, sàng lọc và liên hệ data khách hàng từ nhiều nguồn.

Xây dựng tệp khách hàng tiềm năng (online và offline).

Tư vấn, định hướng, xây dựng website/ chiến lược Marketing online phù hợp đến khách hàng.

Chăm sóc khách hàng mới và khách hàng cũ của công ty.

Khảo sát nhu cầu của khách hàng và thúc đẩy họ tìm hiểu thêm về các công cụ kinh doanh online mà Công ty đang cung cấp.

Sinh viên thực tập fulltime: Hỗ trợ mộc sau 2 tháng, và được hưởng chính sách như nhân viên chính thức.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên năm cuối, thực tập và làm việc fulltime.

Ưu tiên sinh viên học chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Thiết kế web, Quản trị kinh doanh, MKT,...

Có kỹ năng giao tiếp.

Có khả năng làm việc nhóm.

Chuyên cần, nghiêm túc trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

LCB từ 4M.

Được đào tạo các nền tảng Công nghệ/ Marketing hiệu quả hiện nay (App, Web, SEO Google, Design Canva, Photoshop, Admin web, Fanpage, FB, Digital MKT,....)

Cơ hội thăng tiến rõ ràng, xét theo năng lực trong quá trình làm việc.

Sau 2 tháng TT tại công ty theo dõi quá trình làm việc, có thể được giữ lại làm việc chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin