Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 33 Bis Phan Đình Phùng, Phường 17, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quay, dựng và chỉnh sửa các sản phẩm video clip truyền thông, quảng cáo về sản phẩm dịch vụ đăng trên các nền tảng Facebook, Youtube, Tiktok,...

Thiết kế hình ảnh, nội dung, hiệu ứng cho video;

Thực hiện cắt, ghép chỉnh sửa âm thanh hình ảnh các video giới thiệu sản phẩm của công ty;

Phối hợp với team thảo luận nội dung kịch bản, ý tưởng cho video

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ từ 20 tuổi trở lên.

Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Edit, Thiết kế,...

Có kinh nghiệm từ 1 - 2 năm tại vị trí thiết kế trở lên.

Ưu tiên có kinh nghiệm về lĩnh vực Thẩm mỹ, Spa.

Sử dụng được Adobe Premiere hoặc After Effect, Adobe Photoshop và các phần mềm liên quan.

Tư duy và thẩm mỹ tốt. Nhanh nhạy nắm bắt các xu hướng video thịnh hành.

Năng động, nhanh nhẹn, sáng tạo, ham học hỏi, đảm bảo deadline.

Cầu tiến và có trách nhiệm, kỷ luật cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15 - 20 triệu/tháng (Lương cứng: 10 - 15 triệu/ tháng)

Làm việc trong một môi trường năng động và đoàn kết, có định hướng công việc rõ ràng.

Được tham gia tất cả các hoạt động, phong trào của công ty.

Được làm việc trong môi trường thạc sĩ, bác sĩ.

Được đào tạo kiến thức chuẩn y khoa, chính quy trong ngành thẩm mỹ làm đẹp.

Hưởng các chế độ phúc lợi: Sinh nhật, Hiếu hỷ, Lương tháng 13,...

Tham gia đầy đủ chính sách BH theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin