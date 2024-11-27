Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A

Photographer/Video Editor

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 33 Bis Phan Đình Phùng, Phường 17, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quay, dựng và chỉnh sửa các sản phẩm video clip truyền thông, quảng cáo về sản phẩm dịch vụ đăng trên các nền tảng Facebook, Youtube, Tiktok,...
Thiết kế hình ảnh, nội dung, hiệu ứng cho video;
Thực hiện cắt, ghép chỉnh sửa âm thanh hình ảnh các video giới thiệu sản phẩm của công ty;
Phối hợp với team thảo luận nội dung kịch bản, ý tưởng cho video

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ từ 20 tuổi trở lên.
Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Edit, Thiết kế,...
Có kinh nghiệm từ 1 - 2 năm tại vị trí thiết kế trở lên.
Ưu tiên có kinh nghiệm về lĩnh vực Thẩm mỹ, Spa.
Sử dụng được Adobe Premiere hoặc After Effect, Adobe Photoshop và các phần mềm liên quan.
Tư duy và thẩm mỹ tốt. Nhanh nhạy nắm bắt các xu hướng video thịnh hành.
Năng động, nhanh nhẹn, sáng tạo, ham học hỏi, đảm bảo deadline.
Cầu tiến và có trách nhiệm, kỷ luật cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15 - 20 triệu/tháng (Lương cứng: 10 - 15 triệu/ tháng)
Làm việc trong một môi trường năng động và đoàn kết, có định hướng công việc rõ ràng.
Được tham gia tất cả các hoạt động, phong trào của công ty.
Được làm việc trong môi trường thạc sĩ, bác sĩ.
Được đào tạo kiến thức chuẩn y khoa, chính quy trong ngành thẩm mỹ làm đẹp.
Hưởng các chế độ phúc lợi: Sinh nhật, Hiếu hỷ, Lương tháng 13,...
Tham gia đầy đủ chính sách BH theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A

CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 33 Bis Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-media-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job257826
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TAT Ecommerce JSC
Tuyển Photographer/Video Editor TAT Ecommerce JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
TAT Ecommerce JSC
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hãng Thời Trang Eva De Eva
Tuyển Photographer/Video Editor Hãng Thời Trang Eva De Eva làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Hãng Thời Trang Eva De Eva
Hạn nộp: 10/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fulbright University Vietnam Corporation
Tuyển Photographer/Video Editor Fulbright University Vietnam Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Fulbright University Vietnam Corporation
Hạn nộp: 16/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TAT Ecommerce JSC
Tuyển Photographer/Video Editor TAT Ecommerce JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
TAT Ecommerce JSC
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hãng Thời Trang Eva De Eva
Tuyển Photographer/Video Editor Hãng Thời Trang Eva De Eva làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Hãng Thời Trang Eva De Eva
Hạn nộp: 10/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fulbright University Vietnam Corporation
Tuyển Photographer/Video Editor Fulbright University Vietnam Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Fulbright University Vietnam Corporation
Hạn nộp: 16/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận One Pacific Holdings
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Photographer/Video Editor TAT Ecommerce JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD TAT Ecommerce JSC
400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm