Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty Cổ Phần Oxi House làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Oxi House
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công Ty Cổ Phần Oxi House

Nhân viên môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên môi trường Tại Công Ty Cổ Phần Oxi House

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 17 Đường 27, KDC Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nắm bắt được khối lượng công việc thực hiện chi tiết của từng ngày
Chuẩn bị, tập kết cây, chậu, đất, vật tư khác, công cụ dụng cụ cho công trình
Trực tiếp tham gia thi công: trồng cây, khoan, cắt …
Tham gia việc bảo trì, bảo dưỡng cảnh quan theo lịch được phân công
Hỗ trợ các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cây xanh, yêu thích mang giá trị xanh, an toàn sức khoẻ và cái đẹp đến mọi người
không yêu cầu kinh nghiệm
Kiến thức cơ bản về điện, nước
Ưu tiên có kinh nghiệm về cây xanh và bảo dưỡng
Đồng ý di chuyển
Ưu tiên có kinh nghiệm cắt cỏ, cắt tỉa, xử lý sâu bệnh cây trồng

Tại Công Ty Cổ Phần Oxi House Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8 - 10 triệu + thưởng làm việc hiệu quả
BHXH, nghỉ phép theo quy định
Được đào tạo định hướng phát triển lâu dài cùng công ty
Môi trường startup trẻ, thân thiện, học hỏi và phát triển được nhiều kỹ năng
Nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai
Môi trường tư tưởng mở bạn có thể thoải mái phát triển ý tưởng của mình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Oxi House

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Oxi House

Công Ty Cổ Phần Oxi House

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 405-407 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

