Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH SEBANG CHAIN VINA làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Hòa Mạc, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Chịu trách nhiệm mua vật tư, nguyên liệu, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm

- Tìm kiếm nhà cung cấp, đàm phán giá với nhà cung cấp

- Quản lý hồ sơ theo dõi đặt hàng, mua hàng của các bộ phận

- Hoàn tất hồ sơ, thủ tục thanh toán

- Làm báo cáo theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu giới tính nữ

Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học

kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí mua hàng

Tại Công ty TNHH SEBANG CHAIN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: từ 8h-17h từ thứ 2- thứ 7, nghỉ chủ nhật và lễ tết theo luật quy định

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Thưởng cuối năm

Mức lương: 10-12tr

Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SEBANG CHAIN VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin