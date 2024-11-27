Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH SEBANG CHAIN VINA làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty TNHH SEBANG CHAIN VINA
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: KCN Hòa Mạc, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Chịu trách nhiệm mua vật tư, nguyên liệu, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm
- Tìm kiếm nhà cung cấp, đàm phán giá với nhà cung cấp
- Quản lý hồ sơ theo dõi đặt hàng, mua hàng của các bộ phận
- Hoàn tất hồ sơ, thủ tục thanh toán
- Làm báo cáo theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu giới tính nữ
Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học
kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí mua hàng
Tại Công ty TNHH SEBANG CHAIN VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: từ 8h-17h từ thứ 2- thứ 7, nghỉ chủ nhật và lễ tết theo luật quy định
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thưởng cuối năm
Mức lương: 10-12tr
Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng
