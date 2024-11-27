Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH SEBANG CHAIN VINA làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH SEBANG CHAIN VINA làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH SEBANG CHAIN VINA
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty TNHH SEBANG CHAIN VINA

Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty TNHH SEBANG CHAIN VINA

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: KCN Hòa Mạc, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Chịu trách nhiệm mua vật tư, nguyên liệu, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm
- Tìm kiếm nhà cung cấp, đàm phán giá với nhà cung cấp
- Quản lý hồ sơ theo dõi đặt hàng, mua hàng của các bộ phận
- Hoàn tất hồ sơ, thủ tục thanh toán
- Làm báo cáo theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu giới tính nữ
Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học
kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí mua hàng

Tại Công ty TNHH SEBANG CHAIN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: từ 8h-17h từ thứ 2- thứ 7, nghỉ chủ nhật và lễ tết theo luật quy định
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thưởng cuối năm
Mức lương: 10-12tr
Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SEBANG CHAIN VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH SEBANG CHAIN VINA

Công ty TNHH SEBANG CHAIN VINA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường D2, khu C, KCN Hòa Mạc, Thị xã Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

