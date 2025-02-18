Tuyển Nhân viên mua hàng Trung Son Technology Co. Ltd, làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên mua hàng Trung Son Technology Co. Ltd, làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Trung Son Technology Co. Ltd,
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Trung Son Technology Co. Ltd,

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Trung Son Technology Co. Ltd,

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 618/34 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Giới thiệu về công ty:
Công ty Trung Sơn là nhà cung cấp giải pháp (tư vấn - thiết kế - cung cấp vật tư trang thiết bị) cho phòng Thí nghiệm thuộc các lĩnh vực Khách hàng tại Việt Nam. Với sứ mệnh mang đến các giải pháp tiên tiến và toàn diện, chúng tôi không ngừng đổi mới và phát triển để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Trung Sơn tự hào với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cao, đảm bảo sự hài lòng tối đa cho khách hàng.
Mô tả công việc:
Tư vấn và bán hàng:
• Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và tư vấn các sản phẩm phù hợp
• Giới thiệu và cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm của Công ty
Phát triển thị trường:
• Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.
• Tìm kiếm và mở rộng danh sách khách hàng mới để đạt được mục tiêu kinh doanh.
Quản lý và hỗ trợ khách hàng:
• Chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng, giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm và dịch vụ.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Trung Son Technology Co. Ltd, Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Son Technology Co. Ltd,

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Trung Son Technology Co. Ltd,

Trung Son Technology Co. Ltd,

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 403 Nguyen Thai Binh st., W12, Tan Binh dist., TPHCM

