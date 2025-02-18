Tuyển Nhân viên mua hàng Trung Son Technology Co. Ltd, làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Giới thiệu về công ty:

Công ty Trung Sơn là nhà cung cấp giải pháp (tư vấn - thiết kế - cung cấp vật tư trang thiết bị) cho phòng Thí nghiệm thuộc các lĩnh vực Khách hàng tại Việt Nam. Với sứ mệnh mang đến các giải pháp tiên tiến và toàn diện, chúng tôi không ngừng đổi mới và phát triển để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Trung Sơn tự hào với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cao, đảm bảo sự hài lòng tối đa cho khách hàng.

Mô tả công việc:

Tư vấn và bán hàng:

• Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và tư vấn các sản phẩm phù hợp

• Giới thiệu và cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm của Công ty

Phát triển thị trường:

• Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

• Tìm kiếm và mở rộng danh sách khách hàng mới để đạt được mục tiêu kinh doanh.

Quản lý và hỗ trợ khách hàng:

• Chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng, giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm và dịch vụ.