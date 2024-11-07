Tuyển Pha chế CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Ấp 5 Xã Đức Hòa Đông Huyện Đức Hòa, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Nhận yêu cầu sản xuất từ kế hoạch sản xuất,phối hợp với RD

- Cân đo nhận thiếu đủ từ sản xuất

- Báo đề xuất vận hành máy phun và sử dụng bồn đường ống

- Xử lý hệ hệ thống nước Ro

- Gửi báo cáo chi tiết ca,mẻ pha

- Sau báo cáo hàng tồn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Nam

- Chăm chỉ, nhiệt tình, làm việc với trách nhiệm công việc cao.

- Chịu áp lực tốt.

- Nhanh nhẹn & sáng tạo tốt trong công việc.

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Công Nghiệp Thực Phẩm.

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 8 triệu -10triệu ( thỏa thuận tùy theo năng lực) trao đổi thêm khi phỏng vấn.

-Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

-Được làm trong môi trường sản xuất.

- Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động.

- Được hưởng các chế độ trợ cấp, phúc lợi theo Quy định của Công ty.

- Du lịch, nghỉ mát hằng năm với công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT

