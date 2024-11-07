Tuyển Pha chế CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Pha chế CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT

Pha chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Pha chế Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Ấp 5 Xã Đức Hòa Đông Huyện Đức Hòa, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Nhận yêu cầu sản xuất từ kế hoạch sản xuất,phối hợp với RD
- Cân đo nhận thiếu đủ từ sản xuất
- Báo đề xuất vận hành máy phun và sử dụng bồn đường ống
- Xử lý hệ hệ thống nước Ro
- Gửi báo cáo chi tiết ca,mẻ pha
- Sau báo cáo hàng tồn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Nam
- Chăm chỉ, nhiệt tình, làm việc với trách nhiệm công việc cao.
- Chịu áp lực tốt.
- Nhanh nhẹn & sáng tạo tốt trong công việc.
- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Công Nghiệp Thực Phẩm.

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 8 triệu -10triệu ( thỏa thuận tùy theo năng lực) trao đổi thêm khi phỏng vấn.
-Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
-Được làm trong môi trường sản xuất.
- Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động.
- Được hưởng các chế độ trợ cấp, phúc lợi theo Quy định của Công ty.
- Du lịch, nghỉ mát hằng năm với công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 89 Đường D11, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

