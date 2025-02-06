Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty Cổ phần Kombo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

1. Quảng cáo

- Biên tập, sáng tạo và đa dạng hóa nội dung, chiến dịch quảng cáo sản phầm, dịch vụ của công ty trên Fanpage, Website, một số kênh Marketing, truyền thông khác.

-

- Xây dựng và quản lý các công cụ digital: facebook, zalo, instagram, sms, email… triển khai chiến lược tăng trưởng doanh thu tại store, online và partner.

2. Truyền thông

❖ Lập kế hoạch chiến lược truyền thông

- Lên ý tưởng và triển khai chiến dịch về truyền thông cho toàn hệ thống để phát triển thương hiệu cơm niêu Singapore Kombo.

- Cập nhật các xu hướng truyền thông mới, đề xuất và tư vấn cho lãnh đạo các kênh mới.

❖ Xây dựng duy trì mối quan hệ với đối tác truyền thông

- Thiết lập và quản lý quan hệ với các agency, nhà báo, KOLs/Influencers

- Đảm bảo các kế hoạch truyền thông được triển khai đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả mong muốn.

- Xử lý khủng hoảng truyền thông (nếu có)

❖ Đánh giá hiệu quả truyền thông

- Thực hiện các báo cáo đo lường kết quả, đánh giá hiệu quả các chiến lược truyền thông, điều chỉnh các chiến lược để mang lại hiệu quả cao nhất.