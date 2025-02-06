Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty Cổ phần Kombo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty Cổ phần Kombo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Kombo
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công ty Cổ phần Kombo

Nhân viên phân tích kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Kombo

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

1. Quảng cáo
- Biên tập, sáng tạo và đa dạng hóa nội dung, chiến dịch quảng cáo sản phầm, dịch vụ của công ty trên Fanpage, Website, một số kênh Marketing, truyền thông khác.
-
- Xây dựng và quản lý các công cụ digital: facebook, zalo, instagram, sms, email… triển khai chiến lược tăng trưởng doanh thu tại store, online và partner.
2. Truyền thông
❖ Lập kế hoạch chiến lược truyền thông
- Lên ý tưởng và triển khai chiến dịch về truyền thông cho toàn hệ thống để phát triển thương hiệu cơm niêu Singapore Kombo.
- Cập nhật các xu hướng truyền thông mới, đề xuất và tư vấn cho lãnh đạo các kênh mới.
❖ Xây dựng duy trì mối quan hệ với đối tác truyền thông
- Thiết lập và quản lý quan hệ với các agency, nhà báo, KOLs/Influencers
- Đảm bảo các kế hoạch truyền thông được triển khai đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả mong muốn.
- Xử lý khủng hoảng truyền thông (nếu có)
❖ Đánh giá hiệu quả truyền thông
- Thực hiện các báo cáo đo lường kết quả, đánh giá hiệu quả các chiến lược truyền thông, điều chỉnh các chiến lược để mang lại hiệu quả cao nhất.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Kombo Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kombo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Kombo

Công ty Cổ phần Kombo

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 306, tầng 3, 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-phan-tich-kinh-doanh-thu-nhap-25tr-30tr-thang-tai-ha-noi-job302228
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Synnex FPT
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Synnex FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Synnex FPT
Hạn nộp: 07/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Đại Học FPT TP.HCM
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Đại Học FPT TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Đại Học FPT TP.HCM
Hạn nộp: 28/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Capella Group
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Capella Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Capella Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam
Hạn nộp: 10/09/2025
Phú Thọ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Hạn nộp: 12/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Heli Direct LLC
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Heli Direct LLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Heli Direct LLC
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Synnex FPT
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Synnex FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Synnex FPT
Hạn nộp: 07/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Đại Học FPT TP.HCM
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Đại Học FPT TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Đại Học FPT TP.HCM
Hạn nộp: 28/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Capella Group
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Capella Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Capella Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam
Hạn nộp: 10/09/2025
Phú Thọ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Hạn nộp: 12/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Heli Direct LLC
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Heli Direct LLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Heli Direct LLC
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty cổ phần dược phẩm Delap
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Son Vi làm việc tại Hà Nội thu nhập 780 - 1180 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Son Vi
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG Ô TÔ THÀNH CÔNG - TCMS làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG Ô TÔ THÀNH CÔNG - TCMS
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Kirin CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Kirin CAPITAL
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh EMG Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận EMG Education
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Toàn Cầu (GP. INVEST) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Toàn Cầu (GP. INVEST)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Attivo International Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Attivo International Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Nam Á
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng NHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng NHS
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Kirin CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD Kirin CAPITAL
Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,200 USD CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
600 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty TNHH MTV Trung Tâm Nghiên Cứu Đầu Tư và Phát Triển Con Người làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu Công ty TNHH MTV Trung Tâm Nghiên Cứu Đầu Tư và Phát Triển Con Người
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN PHÁT THỊNH RATINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN PHÁT THỊNH RATINGS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Save Vietnam’S Wildlife làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Save Vietnam’S Wildlife
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư PV2
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 12 USD CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
600 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty Cổ phần Tài chính số làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Tài chính số
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel
800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm