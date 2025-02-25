Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
- Hà Nội: Số 148 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh
- Gặp gỡ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, nắm bắt nhu cầu của khách, thuyết phục, đàm phán để lấy được đơn hàng.
- Tham dự các chương trình hội chợ, hoạt động xúc tiến thương mại tại nước ngoài để tìm kiếm và kết nối với khách hàng tiềm năng.
- Thu thập thông tin về khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh,… phục vụ việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường xuất khẩu.
- Phối hợp chặt chẽ với các công ty thành viên để đảm bảo tiến độ và chất lượng cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho khách hàng.
- Tiếp nhận ý kiến phản hồi và đánh giá của khách về sản phẩm, giải quyết mọi vấn đề phát sinh theo yêu cầu của khách hàng.
- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng.
Yêu Cầu Công Việc
- Thành thao 4 kỹ năng Tiếng Anh (IELTS từ 6.0 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương)
Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
