Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Gặp gỡ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, nắm bắt nhu cầu của khách, thuyết phục, đàm phán để lấy được đơn hàng.

- Tham dự các chương trình hội chợ, hoạt động xúc tiến thương mại tại nước ngoài để tìm kiếm và kết nối với khách hàng tiềm năng.

- Thu thập thông tin về khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh,… phục vụ việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường xuất khẩu.

- Phối hợp chặt chẽ với các công ty thành viên để đảm bảo tiến độ và chất lượng cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho khách hàng.

- Tiếp nhận ý kiến phản hồi và đánh giá của khách về sản phẩm, giải quyết mọi vấn đề phát sinh theo yêu cầu của khách hàng.

- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng.