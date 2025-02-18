Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Kirin CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Kirin CAPITAL
- Hà Nội: Tầng 12A TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu
1. Thông tin chung
- Nơi làm việc: Tầng 12A TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
- Thời giờ làm việc: thứ 2 – thứ 6, sáng 8:30-11:30, chiều: 13:00-17:00.
- Thu nhập: Upto 20tr
- Lĩnh vực hoạt động: Là một công ty dịch vụ tài chính chuyên về quản lý đầu tư vốn cổ phần.
- Website: https://kirincapital.vn
2. Công việc:
- Nghiên cứu và phân tích, làm báo cáo thị trường liên quan tới ngành thẩm mỹ và mỹ phẩm.
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng cụ thể là: Spa, đại lý, nhà phân phối,....
- Xây dựng chiến lược, chính sách cho thị trường hiện tại và trong tương lai. Đồng thời, thiết lập kế hoạch phát triển thị trường theo mục tiêu đề ra của Công ty.
- Phối hợp với các phòng ban để phát triển và triển khai các chiến lược tiếp thị, Event, ...
- Lên kế hoạch và báo cáo hàng tuần và tháng; Ngoài ra có thể theo yêu cầu của quản lý trực tiếp Quản lý trực tiếp tiến hành làm báo cáo theo sự vụ khi được yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các cấp quản lý.
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Kirin CAPITAL Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kirin CAPITAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
