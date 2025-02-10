Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Attivo International Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà HQ, 193C3 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Bạn có đam mê sáng tạo nội dung? Bạn thích làm việc trong môi trường năng động, nơi các ý tưởng luôn được chào đón? Hãy gia nhập đội ngũ của chúng tôi!

Mô tả công việc:

- Quay phim, chụp hình phục vụ các dự án truyền thông và nội dung.

Chỉnh sửa hình ảnh, dựng và cắt ghép video cơ bản (theo yêu cầu).

- Viết content sáng tạo cho các bài đăng trên mạng xã hội, website.

- Phối hợp với team để lên ý tưởng và thực hiện các chiến dịch truyền thông.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng quay phim và chụp hình ở mức khá (biết sử dụng các thiết bị cơ bản như máy ảnh, gimbal,...).

- Kỹ năng chỉnh sửa ảnh và video (sử dụng các phần mềm như Photoshop, Lightroom, Premiere hoặc tương đương).

- Kỹ năng viết content tốt, biết cách sáng tạo nội dung phù hợp với từng nền tảng (Facebook, Instagram, TikTok,...).

- Tư duy sáng tạo, nhiệt tình, chủ động trong công việc.

Tại Attivo International Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Attivo International Co., Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin