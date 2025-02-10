Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Attivo International Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Attivo International Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Attivo International Co., Ltd.
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Attivo International Co., Ltd.

Nhân viên phân tích kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Attivo International Co., Ltd.

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà HQ, 193C3 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Bạn có đam mê sáng tạo nội dung? Bạn thích làm việc trong môi trường năng động, nơi các ý tưởng luôn được chào đón? Hãy gia nhập đội ngũ của chúng tôi!
Mô tả công việc:
- Quay phim, chụp hình phục vụ các dự án truyền thông và nội dung.
Chỉnh sửa hình ảnh, dựng và cắt ghép video cơ bản (theo yêu cầu).
- Viết content sáng tạo cho các bài đăng trên mạng xã hội, website.
- Phối hợp với team để lên ý tưởng và thực hiện các chiến dịch truyền thông.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng quay phim và chụp hình ở mức khá (biết sử dụng các thiết bị cơ bản như máy ảnh, gimbal,...).
- Kỹ năng chỉnh sửa ảnh và video (sử dụng các phần mềm như Photoshop, Lightroom, Premiere hoặc tương đương).
- Kỹ năng viết content tốt, biết cách sáng tạo nội dung phù hợp với từng nền tảng (Facebook, Instagram, TikTok,...).
- Tư duy sáng tạo, nhiệt tình, chủ động trong công việc.

Tại Attivo International Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Attivo International Co., Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Attivo International Co., Ltd.

Attivo International Co., Ltd.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Main Office: 3rd Floor, 193C3 Ba Trieu Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung Dist, Hanoi. Branch Office: 5th Floor, Twins Tower 85 Cach Mang Thang 8, Ben Thanh Ward, District 1, HCM

