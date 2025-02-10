Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Attivo International Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Attivo International Co., Ltd.
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà HQ, 193C3 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Bạn có đam mê sáng tạo nội dung? Bạn thích làm việc trong môi trường năng động, nơi các ý tưởng luôn được chào đón? Hãy gia nhập đội ngũ của chúng tôi!
Mô tả công việc:
- Quay phim, chụp hình phục vụ các dự án truyền thông và nội dung.
Chỉnh sửa hình ảnh, dựng và cắt ghép video cơ bản (theo yêu cầu).
- Viết content sáng tạo cho các bài đăng trên mạng xã hội, website.
- Phối hợp với team để lên ý tưởng và thực hiện các chiến dịch truyền thông.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng quay phim và chụp hình ở mức khá (biết sử dụng các thiết bị cơ bản như máy ảnh, gimbal,...).
- Kỹ năng chỉnh sửa ảnh và video (sử dụng các phần mềm như Photoshop, Lightroom, Premiere hoặc tương đương).
- Kỹ năng viết content tốt, biết cách sáng tạo nội dung phù hợp với từng nền tảng (Facebook, Instagram, TikTok,...).
- Tư duy sáng tạo, nhiệt tình, chủ động trong công việc.
Tại Attivo International Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Attivo International Co., Ltd.
