Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty TNHH MTV Trung Tâm Nghiên Cứu Đầu Tư và Phát Triển Con Người làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Công ty TNHH MTV Trung Tâm Nghiên Cứu Đầu Tư và Phát Triển Con Người
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
Nhân viên phân tích kinh doanh

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 62 Nguyễn Huy Tưởng

• Nhập chính xác thông tin nhận được từ khách hàng tiềm năng vào hệ thống MyCRM.
• Yêu cầu các thông tin cần thiết để đánh giá hồ sơ vay của khách hàng tiềm năng.
• Đề xuất các sản phẩm tài chính và mức lãi suất phù hợp cho khách hàng.
• Hoàn thành thủ công các đơn vay vốn dành cho mục đích kinh doanh.
• Đánh giá chính xác thông tin tài chính do khách hàng cung cấp để đưa ra kết quả đánh giá sơ bộ.
• Thực hiện quy trình đánh giá sản phẩm của khách hàng định kỳ 12 tháng, đảm bảo mức lãi suất và sản phẩm phù hợp được áp dụng khi khách hàng lựa chọn.
• Làm các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

• Kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh (nói và viết).
• Khả năng làm việc độc lập với ít sự giám sát.
• Kỹ năng tổ chức tốt và chú ý đến chi tiết.
• Hiểu biết tốt về cách đọc và phân tích thông tin tài chính.
• Thành thạo Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook).
• Kỹ năng lãnh đạo để hỗ trợ các thành viên trong nhóm đạt được kết quả.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

