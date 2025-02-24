Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty TNHH MTV Trung Tâm Nghiên Cứu Đầu Tư và Phát Triển Con Người làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Nhân viên phân tích kinh doanh

• Nhập chính xác thông tin nhận được từ khách hàng tiềm năng vào hệ thống MyCRM.

• Yêu cầu các thông tin cần thiết để đánh giá hồ sơ vay của khách hàng tiềm năng.

• Đề xuất các sản phẩm tài chính và mức lãi suất phù hợp cho khách hàng.

• Hoàn thành thủ công các đơn vay vốn dành cho mục đích kinh doanh.

• Đánh giá chính xác thông tin tài chính do khách hàng cung cấp để đưa ra kết quả đánh giá sơ bộ.

• Thực hiện quy trình đánh giá sản phẩm của khách hàng định kỳ 12 tháng, đảm bảo mức lãi suất và sản phẩm phù hợp được áp dụng khi khách hàng lựa chọn.

• Làm các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

• Kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh (nói và viết).

• Khả năng làm việc độc lập với ít sự giám sát.

• Kỹ năng tổ chức tốt và chú ý đến chi tiết.

• Hiểu biết tốt về cách đọc và phân tích thông tin tài chính.

• Thành thạo Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook).

• Kỹ năng lãnh đạo để hỗ trợ các thành viên trong nhóm đạt được kết quả.

